Coronavirus, i numeri peggiorano. Verso il giallo Lombardia, Lazio e Veneto

Virus, verso il giallo Lombardia, Lazio e Veneto a ridosso del Natale

Le varianti delta e omicron ormai si sono impadronite dell'Europa e i contagi hanno ripreso ad aumentare, con loro anche i ricoveri negli ospedali in reparti ordinari e in terapia intensiva. L'emergenza Coronavirus continua e con questo andamento della curva presto potrebbero esserci nuove restrizioni. A rischiare la zona gialla - si legge sul Messaggero - sono tre grandi Regioni: Lombardia, Lazio e Veneto. Luca Zaia, governatore del Veneto: "Siamo ancora in piena pandemia: la settimana prossima potremmo rischiare di passare in zona gialla e dobbiamo tutti essere più prudenti e assumere comportamenti virtuosi".

Confrontando - prosegue il Messaggero - la situazione dei ricoveri per Covid di un mese fa con quella attuale, il quadro è il seguente. Il 29 ottobre: Lazio 48 pazienti in terapia intensiva e 370 in area medica; Veneto 30 e 166; Lombardia 46 e 297. Ieri: Lazio 97 pazienti in terapia intensiva e 735 in area medica; Veneto 88 e 467; Lombardia 99 e 817. In sintesi significa che, in un mese, i ricoveri sono più o meno raddoppiati nel Lazio e in Lombardia, quasi triplicati nel Veneto. Visto che ciò che conta per l'indicazione dei colori è l'andamento dei ricoveri, questo ritmo di crescita, in assenza di misure di contenimento, porterà nel giro di due o tre settimane al cambio di colore.

