Virus, Ricciardi: "Terza ondata in arrivo. Tra due settimane impennata contagi"

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Nonostante le restrizioni messe in atto il numero dei contagi invece di diminuire è in aumento e gli ospedali tornano a far registrare il segno più per quanto riguarda i ricoveri e le terapie intensive. "Non credo che queste misure basteranno a salvarci dalla terza ondata, temo - spiega Walter Ricciardi alla Stampa - che i prossimi dati le sovvertiranno come già successo in passato. Trovo giusto correlare le regole al livello di contagio, solo che si intravede un’evoluzione negativa della pandemia. I dati dicono che gli assembramenti ci sono ancora e che si prepara una terza ondata. La mia impressione è che entro due settimane avremo un aumento del contagio non banale".

"L'Italia - prosegue Ricciardi alla Stampa -nella prima fase si è comportata molto bene, mentre nella seconda si è perso il controllo di test e tracciamento, ritardando il lockdown, e ora solo delle chiusure prolungate possono riportare la situazione sotto controllo. Non ha senso riaprire le scuole, la decisione andrebbe rimandata almeno fino a metà gennaio. Come per tutte le riaperture del resto. È urgente che le Regioni facciano quello che in molti casi hanno tralasciato quest’estate e cioè potenziare l’organizzazione territoriale e le squadre per l’assistenza a domicilio".