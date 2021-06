Vittime del Covid, più di 500 famiglie fanno causa allo Stato. Si parte l'8/7

Vittime del Covid, più di 500 famiglie fanno causa allo Stato

Il Coronavirus in Italia non è ancora stato sconfitto, i numeri sono in calo ma preoccupano la variante delta e l'incertezza sulla campagna vaccinale. Chi ha perso la battaglia però sono sicuramente le miglia di vittime a causa del Covid. Centinaia di familiari che hanno perso i loro cari - si legge sul Fatto Quotidiano - si sono riuniti e hanno fatto una class-action per portare alla sbarra lo Stato. Il processo si farà, la prima udienza è prevista il prossimo 8 luglio. E' stato deposito a Roma un nuovo atto con cui altre 200 persone aderiscono alla causa civile che il 23 dicembre scorso è stata intentata contro la presidenza del Consiglio, il ministero della Salute e la Regione Lombardia, da parte dei familiari delle vittime del Covid.

In queste centinaia e centinaia di pagine, a differenza del documento depositato in precedenza da oltre 320 familiari, ci sono le storie delle persone decedute nella seconda e terza ondata, tra ottobre 2020 e maggio 2021. “È una causa dalla portata storica: è la prima volta in cui nel nostro Paese i cittadini si uniscono e chiamano in causa le istituzioni per quello che hanno fatto o, meglio, non fatto".