Zona gialla, tre Regioni a rischio. Green Pass, in arrivo nuovo decreto

Zona gialla, rischi in Sicilia, Sardegna e Lazio

L'aumento dei contagi da Covid porta tre regioni rischiare la zona gialla dopo Ferragosto. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, si tratta di Sicilia che ha una percentuale di ricoverati in area medica all’8% e in terapia intensiva il 4,7%. Allerta anche per la Sardegna che ha il 4,4% dei posti occupati nei reparti e il 4,2% in terapia intensiva. Sotto osservazione anche i numeri del Lazio (rispettivamente 4 % e 3,7%). Al momento la soglia critica è lontana, il contagio viaggia veloce.

Green pass su treni e aerei? Martedì prossimo la cabina di regia politica

Sul fronte Green Pass sono previste novità. Secondo quanto riporta il Corsera, "Martedì prossimo sarà la cabina di regia politica — dopo aver consultato gli esperti del Comitato tecnico -scientifico — a dover stabilire da quando imporre il «green pass» per i trasporti a lunga percorrenza". La scorsa settimana Draghi aveva assicurato a Salvini che le decisioni saranno prese in accordo dopo aver esaminato i dati. "L’orientamento dell’esecutivo era di imporre l’obbligo già dal 6 agosto in modo da evitare — così come accaduto alla fine dell’estate del 2020 — che al rientro degli italiani dalle vacanze, soprattutto dall’estero, la curva epidemiologica salisse velocemente - spiega il Corriere della Sera - Salvini è contrario, anche perché — ha spiegato — l’obbligo del «green pass» dagli inizi di agosto rischia di scoraggiare chi deve ancora pianificare le vacanze o provocare annullamenti da parte di chi ha già prenotato, danneggiando così il turismo che invece mostra segni di ripresa. Tutto è stato dunque rinviato proprio per analizzare i dati dei nuovi contagi, ma anche quelli relativi ai vaccini.