Cosmoprof Worldwide Bologna: la 53a edizione viene posticipata al 2022

La 53a edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, evento di riferimento per l’industria cosmetica mondiale, tornerà in presenza la prossima primavera, dal 10 al 14 marzo 2022. La manifestazione è stata ulteriormente posticipata nelle date più tradizionali di marzo, per garantire ad espositori e operatori un evento di business performante e di qualità, in linea con il prestigio del brand.

Confermati gli ormai tradizionali percorsi di visita per settore merceologico e canale distributivo: dal giovedì alla domenica si inaugureranno i padiglioni dedicati alla filiera produttiva di Cosmopack e al comparto retail e profumeria di Cosmo|Perfumery and Cosmetics, mentre dal venerdì al lunedì Fiera Bologna accoglierà gli operatori professionali con Cosmo|Hair, Nail and Beauty Salon. Per maggiori informazioni, visita la sezione aggiornamenti ufficiali QUI.

In attesa di poter ritornare a Cosmoprof Worldwide Bologna, per rispondere alla necessità di aziende e operatori di riprendere per quanto possibile le attività, dal 9 al 13 settembre Bologna ospiterà un nuovo evento, con un format inedito pensato per un primo ma fondamentale passo verso la ripartenza del comparto beauty.

Non mancheranno inoltre iniziative digitali per una maggiore interazione tra stakeholder internazionali. WeCosmoprof International, l’evento digitale in programma dal 7 al 18 giugno, offrirà una piattaforma di business e networking inedita, che per la prima volta coinvolgerà gli espositori e i visitatori di tutte le fiere del network Cosmoprof.