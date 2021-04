Berton apre il primo ristorante subacqueo alle Maldive

Andrea Berton apre il primo ristorante subacqueo. Berton, stellato chef Michelin presso il Ristorante Berton Milano e il Ristorante Berton al Lago, nell’atollo di Raa alle Maldive guiderà il ristorante 'H2O' all’interno del resort You & Me by Cocoon, in attività da circa un anno, inaugurato dal tour operator Azemar, specializzato in destinazioni nell’Oceano Indiano. Nel ruolo di chef resident ci sarà Alessandro Sciarrone, già nello staff del Berton di Milano per tre anni, in quello di corporate chef del Gruppo Cocoon è Giovanni De Ambrosis. "Sono molto soddisfatto", ha commentato Berton, "della collaborazione con You & Me by Cocoon, non solo per l'altissimo livello di qualità che il resort offre, da quello gastronomico a quello esperienziale, ma anche per la natura unica del Ristorante, uno dei pochissimi ristoranti underwater al mondo".