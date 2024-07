Achille Costacurta attacca la madre: "Martina Colombari sposta soldi e droga"

Achille Costacurta attacca la madre Martina Colombari su Instagram e poi chiude il profilo: "Lei ne sposta quanta ne vuole"

Achille Costacurta è tornato a far parlare di sé e anche questa volta non in senso positivo. Il figlio di Billy Costacurta e Martina Colombari ha pubblicaato su Instagram una serie di foto con pacchi di soldi e bustine piene di una strana polvere rosa, lasciando intendere che si trattasse di droga. "Lei ne sposta quanta ne vuole", afferma il 19enne riferendosi alla madre. Il ragazzo poi ha pubblicato una foto del passaporto per fugare ogni dubbio sul fatto che si trattasse di un attacco hacker. Il profilo poco dopo è stato cancellato.





"Vai, come si traffica", scrive Achille Costacurta commentando la foto con in cui mostra un pacco di soldi. Nei commenti poi vuole far credere di essere entrato negli Stati Uniti portando così della cocaina. Non mancano poi i commenti con tanto di insulti ai post di Martina Colombari come "Ma copriti. Hai 50 anni, cazzo. Non sei più una ragazzina e sei anche mamma". Sul caso sta indagando la polizia postale.

L'anno scorso Achille Costacurta aveva partecipato con la madre a Pechino Express ed era finito sulle riviste di gossip per aver colpito con un pugno un poliziotto a Milano. Il giovane era finito anche in un centro di riabilitazione.