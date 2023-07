Agriturismo La Casina Ricchi, tra i colli mantovani nel paradiso dei vini

Agriturismo Relais La Casina Ricchi: comfort, relax e benessere tra i colli mantovani

La Casina Ricchi nasce nel cuore dei colli morenici mantovani, a pochi passi dal lago di Garda, da una storia di professionalità e passione, dove la famiglia Stefanoni affonda le sue radici e dove ha deciso di dare vita a questo relais, connubio di eleganza , semplicità, autenticità e soprattutto rispetto per l’ambiente e la natura circostante.

L’etimologia del nome Ricchi ha una storia affascinante con origini latine; richinus era infatti un termine utilizzato per descrivere un terreno selvatico e difficile da coltivare, difficoltà che non hanno comunque intimorito Enrico Stefanoni che ha deciso di trasformare i colli in vigneti eleganti, emblema di vini raffinati e sinceri, che incorniciano la struttura, più recentemente realizzata dalla terza generazione della famiglia Stefanoni, con cui sono collegati da un filo diretto.

Agriturismo La Casina Ricchi tra i colli mantovani nel paradiso del vino



Agriturismo Relais La Casina Ricchi, le suite

Per cominciare, infatti, nel Relais La Casina, ognuna delle suite è dedicata a uno dei vini di produzione della Cantina Ricchi. Dalla “Casina Rosso”, alla “Cornalino” passando per la “Vittorio”, ogni camera de La Casina è sapientemente arredata con elementi architettonici originali, materiali naturali, mobili eleganti, travi a vista o pavimenti intarsiati e offre ai suoi ospiti una magnifica vista sul panorama esterno. L’energia elettrica e’ prodotta da un impianto fotovoltaico e l’energia termica utilizzata per il riscaldamento, e’ prodotta con l’utilizzo di una caldaia alimentata esclusivamente con il cippato ricavato dalla potatura dei vigneti, riducendo fortemente in questo modo l’emissione di CO2 nell’aria.

Agriturismo Relais La Casina Ricchi, Wine Spa

Chi alloggia a La Casina, ha anche la possibilità di usufruire di una magnifica piscina coperta con acqua salata, parte integrante della lussuosa Wine Spa del relais sviluppata per invitare ad un relax polisensoriale. Due sono i percorsi benessere pensati all’interno della Spa: la zona umida con sauna, bagnoturco, docce emozionali, area relax con sale rosa dell’Himalaya e la zona piscina con acqua salata riscaldata. La particolarità però della Spa de La Casina è certamente il fatto che tutto, al suo interno, richiami il mondo del vino e dell’uva: cosmetici, trattamenti, trattamenti di coppia, sono infatti realizzati con il prodotto pregiato delle colline moreniche.

Tra i trattamenti esclusivi a base di vino, si annoverano, per esempio, “La Dea della Vite”, un esclusivo trattamento viso antiossidante e antirughe agli estratti del grappolo d’uva che grazie gli effetti rigeneranti e rivitalizzanti rendono la pelle distesa e luminosa, o ancora “Rosalinda”, che permette di immergersi nella tranquillità e nel profumo del bagno al vino. Per un’esperienza di coppia indimenticabile, da sperimentare anche il rituale “Wine Dream”, un percorso che inizia con un bagno nel vino cui seguono un massaggio e una degustazione di due calici accompagnata da frutta fresca. La Casina offre anche la possibilità di acquistare i suoi prodotti di bellezza naturali, realizzati con vino di produzione, sia in loco, che online, per estendere l’esperienza benessere anche a casa propria.

Agriturismo La Casina Ricchi tra i colli mantovani nel paradiso del vino



Agriturismo Relais La Casina Ricchi, il Ristorante

Altro fiore all’occhiello de La Casina il suo ristorante, che offre la possibilità di conoscere piccole realtà del territorio e entrare in sintonia con materie prime semplici e gustose. Il Ristorante de La Casina si presenta come un luogo accogliente ed avvolgente, dove le volte con i mattoni a vista originali e il camino in pietra, creano un’atmosfera di grande calore e fascino.

In estate la terrazza, con vista sui vigneti e sulle Colline fino al Monte Baldo, rende ancora più piacevoli i sapori della buona tavola quando all’imbrunire il cielo sfuma sui toni caldi del tramonto. In cucina, a guidare la brigata, lo chef Alessandro Bianchini, che ha realizzato per La Casina un menù in cui il gusto dei piatti realizzati è saldamente ancorato a prodotti provenienti da piccole realtà produttive che si impegnano a favore della sostenibilità del territorio locale. Oltre ad un ricco menù alla carta, dove si trovano specialità come il Luccio tiepido in salsa Mantovana, i tortelli di Zucca Mantovana con burro e salvia, polvere di Amaretto e frutta candita o ancora lo storione cotto a bassa temperatura con ristretto al Passion Fruit e le sue uova, sono presenti due menù degustazione da 3 portate ciascuno, uno di terra e uno di mare, per esaltare i sapori e gli ingredienti selezionati accuratamente.

Chef Alessandro Bianchini



Per assecondare i bisogni di tutta la clientela, il ristorante de La Casina ha anche ideato un menù vegano e vegetariano e uno appositamente realizzato per celiaci che rispettano le esigenze senza rinunciare al gusto.

Agriturismo Relais La Casina Ricchi, cantina

A completare l’esperienza gastronomica, naturalmente, una speciale selezione di etichette della viticoltura della Cantina Ricchi, la cantina direttamente collegata al Relais che produce vini con un’etica sostenibile. Come il Relais, anche la cantina ha fatto del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità il suo cavallo di battaglia dotandosi di tecnologia all’avanguardia e arrivando a produrre ben 33.000 bottiglie completamente CO2 free. Tanti i modi per vivere appieno la cantina e il relais ricchi che si dispiegano in diverse esperienze di degustazione che coniugano la visita della location e la scoperta delle vigne all’assaggio dei vini e delle specialità mantovane e del territorio.

Agriturismo Relais La Casina Ricchi, lo chef Alessandro Bianchini

Un percorso stellato quello dello chef Alessandro Bianchini, 44 anni, originario di Mantova, che inizia proprio nella sua città natale, da giovanissimo, quando dopo l’istituto alberghiero, comincia a lavorare nei ristoranti più rinomati della città, all’epoca patria dei più importanti stellati d’Italia. Di qui, il trasferimento a Roma, dove inizia a cucinare per politici e personaggi di spessore della Capitale.

Da Roma a Venezia, città che gli regala importantissime esperienze nelle cucine degli hotel più prestigiosi come il Cipriani, il Bellini e da cui getta solide basi per le esperienze che lo portano letteralmente in giro per il mondo. Da Londra a New York, da Dubai al Kenya fino a divenire lo chef del Cremlino per un paio di anni. Dalla Russia, un passaggio in Francia e poi il suo ritorno in Italia dove colleziona altre esperienze nei migliori 5 stelle del Bel Paese, da nord a sud, fino ad approdare a La Casina Ricchi. Attualmente collabora anche con gli chef Bruno Barbieri e Igles Corelli alla realizzazione di eventi gastronomici.

La cucina di Alessandro Bianchini è una cucina che affonda le sue radici nella tradizione mantovana cui si innestano però, tutte le esperienze culinarie vissute nelle diverse parti del mondo. Le parole chiave sono sicuramente creatività e leggerezza per cui lo chef adopera, per esempio, sale liquido al posto del canonico sale fino, oli aromatizzati a bassa temperatura che sostituiscono i soffritti e tante cotture a bassa temperatura. Gli ingredienti di cui si avvale sono tutti ingredienti a km 0, provenienti da aziende agricole della zona e di cui segue, rigoroso, la stagionalità. Importante anche l’uso delle spezie, che, ancora, reperisce da diverse parti del mondo, per conferire mix di gusto unici nei suoi piatti.