Al via il Grand Tour Emil Banca, partenza dalle terre Matildiche reggiane

Visite guidate, attività nella natura, proposte gastronomiche e tanto altro per scoprire i segreti dei territori che hanno dato i natali a uno dei personaggi storici più amati dell’Emilia: Matilde di Canossa.

“Quest’anno più che mai crediamo nella forza di Grand Tour Emil Banca, quattro domeniche ricche di iniziative che realizziamo nel nostro territorio per rispondere concretamente al desiderio delle persone di raccontarsi e ripartire”. Su queste premesse Daniele Ravaglia, direttore generale Emil Banca, ha annunciato l’ ottava edizione della rassegna, che comincia domenica 19 luglio dalle Terre Matildiche Reggiane, per poi proseguire con a ltri appuntamenti in Appennino il 30 agosto, nella Pianura Bolognese il 20 settembre e concludersi a Parma e dintorni il 18 ottobre.

“La collaborazione con Emil Banca, nata due anni fa e diventata una modalità di relazione pubblico-privata per la promozione dei territori, è uno dei modi nei quali Visit Emilia interpreta il proprio ruolo di soggetto promotore della attrattività turistica”, afferma Natalia Maramotti. “Il Grand Tour permette di vivere giornate di intensa immersione in un viaggio sorprendente, facendo comprendere come per fare esperienza della bellezza naturalistica, artistica e di straordinari prodotti enogastronomici, non sia necessario andare lontano. Ci aiuta anche in una missione: quella di far conoscere ai nostri concittadini il patrimonio che li circonda per esserne i primi ambasciatori”.

La prima tappa di domenica 19 luglio prevede 16 attività distribuite su dieci comuni delle Terre Matildiche Reggiane.

A Canossa, si potranno visitare l’ omonimo castello e scoprire la storia della contessa Matilde di Canossa con un pranzo tipico a un salumificio di Casina. A Carpineti sarà organizzata una visita guidata all’Abbazia di Marola e una - con pranzo speciale - al Castello di Carpineti, animato per l’occasione da giovani volontari che accompagneranno i visitatori alla scoperta della storia del maniero e degli aneddoti dei suoi abitanti. A Castelnovo ne’ Monti è prevista un’ escursione alla Pietra di Bismantova e una passeggiata alla Panchina gigante di Monte Fosola, con tappe golose ai caseifici locali. Un interessante percorso porterà i visitatori alla scoperta di Toano, Manno, Corneto e Cavola, territori che custodiscono tesori nascosti come i capolavori dei Ceccati. Il programma proseguirà a Villa Minozzo con un tour guidato tra la Pieve e la Rocca, con un’escursione ai Gessi Triassici, i più antichi dell’Appennino, presso le Fonti di Poiano. In onore di Matilde di Canossa, a San Polo d’Enza la Contrada della Corte preparerà una suggestiva esibizione di sbandieratori e musici con una mostra di abiti risalenti ai tempi della contessa.

A impreziosire ulteriormente il programma, Grand Tour Emil Banca include nuovi territori e attività inedite, come la visita guidata alla Fondazione Museo Antonio Ligabue di Gualtieri, di cui Emil Banca è socio fondatore, una mini crociera con pranzo in battello sul Po verso Guastalla, e una visita alla Rocca dei Boiardo e ai principali monumenti del centro di Scandiano.