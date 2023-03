Alessandro Borghese festeggia la festa della donna tra arte e nuovi sapori

Alessandro Borghese - Il lusso della semplicità, le foto del vernissage

Vernissage al ristorante AB - Il lusso della semplicità di chef Alessandro Borghese (in viale Belisario 3 a Milano) per la nuova mostra temporanea Natura Urbana di Walter Trecchi e sullo special dedicato alla Festa della Donna

La Festa della Donna porta una ventata di novità al ristorante AB - il lusso della semplicità di Chef Alessandro Borghese a Milano

Nuove forme e nuovi sapori promettono di emozionare e stupire gli ospiti, nel piatto così come sulla tela: il ristorante AB – Il lusso della semplicità di chef Alessandro Borghese, in viale Belisario 3 a Milano, si veste di nuovi colori per celebrare la Festa della Donna. Amore Controcorrente è il nuovo special che lo chef più amato della televisione italiana dedica alla figura femminile, disponibile da venerdì 3 a venerdì 10 marzo. Ma le sorprese non sono terminate.

Natura Urbana è la nuova suggestiva esposizione temporanea che adornerà le pareti dell’elegante locale meneghino a partire da lunedì 6 marzo, per assicurare agli ospiti un appagamento sia del gusto che della vista, in un’atmosfera di unicità e raffinatezza. Amore Controcorrente promette di deliziare anche i palati più raffinati e omaggia le donne che amiamo e le figure femminili che ci accompagnano nella quotidianità. Lo special disponibile al ristorante di Milano è un filetto di salmone selvaggio alla brace, con salsa verde, insalata di misticanza con mandorle tostate e carpaccio di ravanelli. Ma non è finita. Anche a Venezia verrà celebrata la Festa della Donna con lo special Unexpected.

Dalle mamme alle sorelle, dalle mogli alle amiche, e da Milano e Venezia: tutte verranno circondate d’amore e non sapranno resistere al delizioso sapore dei nuovi piatti speciali. Non a caso “Cucinare è un atto d’amore” è proprio il mantra di chef Alessandro Borghese e nessuna miglior scelta di un pranzo o una cena al ristorante AB - Il lusso della semplicità per celebrare la Festa della Donna. L’accoglienza premurosa e l’estro inconfondibile di Chef Borghese sapranno rendere indimenticabile il pasto con le donne della propria vita tra proposte raffinate, materie prime italiane di qualità, sperimentazioni gourmet e piatti iconici. La location, poi, con una splendida cucina a vista e un arredamento ricercato dall’alto valore estetico ed emozionale, riflette la passione dell’istrionico Chef per la musica e l’arte. Il locale, infatti, nel panorama meneghino si contraddistingue per le mostre temporanee che ospita, grazie alla collaborazione con Tabor Group s.r.l., società di consulenza e marketing attiva nella ricerca e promozione di talenti in campo artistico. Perfettamente integrate nell’atmosfera del ristorante, le esposizioni assicurano un inesauribile processo di rinnovamento dei colori e delle forme della raffinata location, vera e propria galleria d’arte. Non a caso, lunedì 6 marzo verrà inaugurato un nuovo ciclo di mostre e la Festa della Donna diventa così l’occasione per ammirare la nuova esposizione Natura Urbana, allestita con le opere dell’artista comasco Walter Trecchi, classe 1964. Il lavoro di Trecchi rappresenta il confronto e l'integrazione tra architettura e natura. Esprime il bisogno di equilibrio che regola le leggi universali come principio fondamentale per la nostra esistenza. I dipinti sono sviluppati sull’analisi dei molteplici aspetti del paesaggio urbano e sul rapporto tra l’uomo, mai direttamente rappresentato, e lo spazio vitale da lui stesso creato. La tematica urbana progredisce nel tempo come i capitoli di un libro in continuo divenire. La storia è quella umana, raccontata attraverso l'ambiente di vita che abbiamo costruito. Gli stucchi inseriti nelle tele sposano perfettamente gli oli, creando un senso di materialità e di continuità del soggetto, che è possibile percepire anche al tatto.

La mostra comprende diverse fasi e progetti dell’artista. Qualche esempio? In "Città sospese" analizza il vissuto urbano fissando sulla tela una sospensione di tempo e di spazio in contrasto con il caos delle grandi metropoli. In "Linee di fuga" si concentra sulle vertiginose visioni prospettiche.

"Orizzonti temporanei" raccontano di città in costante evoluzione dove cantieri modificano di continuo la visione del nostro orizzonte. Nella serie "Equilibri" le immagini carpite dalla realtà vengono completamente stravolte: i palazzi perdono la loro connotazione e sono deformati e privati della loro reale prospettiva. L’equilibrio è il concetto fondamentale che si ripropone anche nei lavori più recenti intitolati “Illuminat umbra”. Qui è il rapporto fra luce e ombra a raccontare attraverso chiari e scuri gli aspetti positivi e negativi che simbolicamente alludono alla profonda e contraddittoria natura dell’animo umano, a quel precario gioco di equilibrio che è la nostra vita. Il concetto di equilibrio si ritrova anche nel rapporto con la natura, tematica che sviluppa nelle serie "Antropico-Naturale", "Archi-nature" e "Naturae". Le celebrazioni per la Festa della Donna e tutti i momenti conviviali trascorsi al ristorante AB - Il lusso della semplicità sono resi speciali e indimenticabili dal potere evocativo dell’alta cucina, dell’arte e della musica, firme inconfondibili del talento e dell’instancabile lavoro di Chef Alessandro Borghese.