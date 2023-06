Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli, le foto esclusive delle nozze

Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si dicono ancora sì: le foto delle nozze in spiaggia

Doveva essere una festa di compleanno e invece si è rivelata una cerimonia a sorpresa per il loro matrimonio, quello tra Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli, che si sono uniti con rito civile lo scorso 31 maggio a Milano. Adesso, sulle spiagge liguri di Lerici, il direttore di Libero e la firma di Chi si sono giurati, per la seconda volta, amore eterno, davanti ad amici e familiari che non si aspettavano di ritrovarsi dentro un matrimonio hippie chic. I due novelli sposi, infatti, hanno fatto credere agli invitati che si festeggiassero i 50 anni della Groppelli.

Matrimonio Sallusti Groppelli (Fonte immagine settimanale Chi)



A pubblicare le foto esclusive del romantico ricevimento in spieggia, officiato da Nicola Porro con tanto di fascia tricolore, è proprio la rivista Chi. Un matrimonio simbolico, all'insegna dei festeggiamenti, dato che l'unione civile in comune - officiata dal sindaco di Milano Beppe Sala - è stata intima, tenuta segreta agli occhi indiscreti di media e paparazzi. Solo in un secondo momento, infatti, Groppelli aveva raccontato a Barbara d'Urso del matrimonio.

Matrimonio Sallusti Groppelli (Fonte immagine Settimanale Chi)



Tra gli invitati sulla baia di Mezzana anche Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, che è stato scelto da Sallusti come testimone di nozze. Il momento più emozionante, stando a Chi, si è avuto dopo lo scambio delle promesse, quando la parola è passata alla sposa, che ha detto: "Per magia ho incontrato il mio Ale, il mio mago gentile, il mio uomo fiero che ha spiegato le pieghe, a volte capricciose, del destino di entrambi. E più forte del destino non esiste niente". Ma anche Sallusti non ha nascosto il suo amore per l'opinionista tv: "Mi ha salvato la vita in tutti i sensi", ha dichiarato. I festeggiamenti sono poi continuati in riva al mare, con il taglio della torta e i fuochi d'artificio.