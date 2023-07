Alessia Marcuzzi, che curve. Lato b da urlo in bikini, si vede tutto. FOTO

Alessia Marcuzzi, fisico da urlo in vacanza: lato b mozzafiato in bikini. FOTO

Alessia Marcuzzi ha trascorso alcuni giorni di riposo a Formentera in compagnia delle sue amiche e del figlio Tommaso Inzaghi. Sotto il caldo sole, è apparsa splendida e affascinante nel suo bikini, e le riprese meticolose hanno enfatizzato ogni centimetro della sua pelle.

Successivamente, si è mostrata di profilo, con un lato B tonico, mentre si immergeva nell'acqua per un rinfrescante bagno. Durante le serate, ha indossato abiti leggeri e svolazzanti per le passeggiate sulla spiaggia, il suo radioso sorriso illuminava la notte.





Da quando ha detto addio al suo ex marito Paolo Calabresi Marconi a settembre, dopo otto anni di matrimonio, Alessia Marcuzzi sta godendosi la sua nuova vita. Nel mese di marzo, si sono diffuse voci di un flirt tra la conduttrice e il ballerino Jody Proietti, 32 anni: sono stati avvistati insieme in una notte romana, ma da allora non se ne è saputo molto.