Annalisa "snobba" il marito: "Sanremo? Non ci siamo visti: è andata così"

Annalisa a Che tempo che fa: "Sì mi sono sposata, incredibile. Mio marito c'era a Sanremo ma non ci siamo visti, è andata così"

Lo scorso 29 giugno Annalisa si è sposata con Francesco Muglia ma per un momento sembrava essersene dimenticata. La cantante, ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, ha infatti ammesso candidamente che il marito era presente all'Ariston per il Festival di Sanremo 2024 ma che i due non si sono visti.

"Così ti sei sposata", dice Fazio ad Annalisa che risponde: "Eh si, è incredibile". "Come incredibile?", sottolinea il conduttore. "No, no lo dico io. E' successo, pazzesco", afferma la cantante. "Ma è venuto a Sanremo?", chiede ancora Fazio riferendosi al marito. "C'era ma non ci siamo mai visti", spiega Annalisa. "Quindi non sei sicura che ci fosse?", chiede chiarimenti il conduttore di Che tempo che fa. "No c'era però non ci siamo visti. E' andata così, avevamo delle cose da fare", conclude il discorso Annalisa.

GUARDA IL VIDEO