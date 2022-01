Argentero, "Le fan di mio marito Luca? Maleducate. Dicono ti amo davanti a me"

Luca Argentero raccontato dalla moglie: "E' un mammo perfetto"

Luca Argentero è sposato con Cristina Marino, ma le fan dell'attore questa cosa sembrano ignorarla. E' un vero e proprio sfogo quello della compagna dell'attore ora in tv sulla Rai con la fiction Doc. L'imprenditrice, modella e influencer si scaglia contro le ammiratrici del marito, ma non tutte. "Se fossi stata gelosa - spiega Cristina Marino al Corriere della Sera - non avrei potuto sposare Luca Argentero. Su di lui sono tranquillissima, assolutamente, ma mi irrita la mancanza di rispetto di alcune donne. Mi indispongono quelle che davanti a me palesemente sono invadenti, che urlano "Oddio ti amo", "Oddio che bello", come se io di fianco, per esempio, non ci fossi. Non sono frasi giustificabili solo perché è famoso. Ci sono tanti modi per manifestare il proprio essere fan, ben venga quello educato".

"Luca - prosegue Cristina Marino al Corriere - è un papà incredibile. Siamo nella fase in cui Nina (la figlia nata a maggio 2020) è innamoratissima di suo padre, se lo abbraccio lei mi manda via. È un papà molto presente e fa esattamente quello che faccio io. Nina, nonostante io sia davvero una mamma presente, ha un “mammo” a casa: le prepara da mangiare, la cambia, la fa giocare e le fa fare il bagnetto. Nina è la bambina più bella che abbia mai visto, e mi spiace non farla vedere al mondo. Ma la gente non sa dosare le parole e non ho voglia che diventi argomento da bar. Al momento è così: quando capirà e se vorrà mi chiederà lei di essere mostrata sui social. Adesso di mostrare la sua prima pappa, la sua doccia, il suo giocare non ci va".

