Asos batte il Covid. 1,01 miliardi di ricavi per l'e-tailer degli studenti

Asos: ricavi in rialzo durante il lockdown per "l'e-tailer degli universitari"

Asos cresce anche durante il lockdown. Nei quattro mesi al 30 giugno, l'e-tailer britannico popolare tra gli studenti universitari, ai quali riserva un codice sconto del 10% "fino alla laurea", ha registrato ricavi a quota 1,01 miliardi di sterline (circa 1,1 miliardi di euro), in crescita del 10% sull’anno precedente. Su base reported, riporta Pambianco News, hanno registrato un aumento il mercato europeo (+22%), statunitense (+3%) e il resto del mondo (+19%), mentre ha riportato una lieve flessione il mercato Uk (-1 per cento). Nel periodo, i consumatori attivi sono arrivati a quota 23 milioni (+16%).

Asos: profitti verso "la parte più alta delle aspettative di mercato”

Nonostante la difficile situazione economica innescata dalla pandemia di Covid-19, Asos si aspetta che i profitti prima delle tasse per l’anno fiscale 2020 “raggiungano la parte più alta delle aspettative di mercato”, come spiegato nella nota dall’azienda. Proprio come Primark nei giorni scorsi, anche Asos ha deciso di non ricorrere al bonus offerto dal governo inglese e utile a reintegrare il personale rimasto a casa a causa del lockdown. Nei sei mesi al 29 febbraio scorso, Asos ha registrato ricavi per poco meno di 1,6 miliardi di sterline (circa 1,8 miliardi di euro), balzando del 21 per cento. Gli utili pre-tasse (che beneficiano del nuovo lease standard Ifrs 16) riporta inoltre Pambianco News, sono passati da 4 a 30,1 milioni di sterline.