"1 Attimo in Forma" lancia il progetto 'Icarus Dream'

Intervista a Cristiana D’Alessio, CEO di “1 Attimo in Forma”, azienda leader a livello nazionale nel settore dell'healthy food e del benessere personale, specializzata nella realizzazione di prodotti per l’integrazione alimentare a contributo proteico quali barrette, biscotti, granole e creme spalmabili.

Avete avviato una collaborazione davvero interessante con l'artista Angelo Accardi. Puoi raccontarci com’è nata questa sinergia e cosa rappresenta per il vostro brand?

“La collaborazione con Angelo Accardi è nata dal desiderio di creare qualcosa di veramente unico, unendo il mondo dell'arte con quello della nutrizione. Angelo è stato scelto tra gli otto artisti internazionali per esporre alla mostra intitolata “Nemo Propheta in Patria”, con il suo progetto “Icarus’ Dream”. È un artista che ammiriamo profondamente, soprattutto per il suo stile pop-surrealista, caratterizzato da opere spiazzanti, destabilizzanti e imprevedibili. Le sue creazioni includono l'uso di struzzi, che sono comparsi nelle sue creazioni dagli inizi degli anni 2000. E di elementi della cultura POP sapientemente decontestualizzati. Questi elementi servono a ricordare al mondo intero la sensazione di essere fuori posto, un tema strettamente connesso con la paura di essere trascinati giù nelle “sabbie mobili” della modernità liquida, un concetto teorizzato da Zygmunt Bauman. Nella modernità liquida, l’esperienza personale e le relazioni interpersonali si decompongono e ricompongono in modo vacillante, instabile, rapidissimo e volatile”.

Qual è il legame tra questa visione artistica e la missione di “1 Attimo in Forma”?

“Il significato della sua arte risuona profondamente con la nostra missione di promuovere uno stile di vita sano che rispetti la persona e le sue fragilità. Abbiamo subito percepito un forte legame tra il suo approccio creativo e la nostra visione di innovazione, non solo nei prodotti che offriamo, ma anche nel modo in cui ci presentiamo al mondo”.

Sappiamo che da questa collaborazione sta nascendo anche un prodotto speciale. Puoi raccontarci qualcosa in più?

“Sì, certo. Angelo ha reinterpretato la mitica lattina di spinaci di Braccio di Ferro, trasformandola in un’opera d’arte che celebra le nostre barrette proteiche. In un omaggio alla Pop Art di Andy Warhol e alla sua iconica lattina Campbell’s, Accardi ha reinventato Braccio di Ferro, il celebre personaggio dei fumetti, affiancandolo allo struzzo, una figura simbolica e ricorrente nelle sue opere. Questo connubio tra tradizione e innovazione rappresenta perfettamente il nostro brand. La lattina è stata realizzata in tiratura limitata ed è destinata a diventare un oggetto cult, unendo in modo creativo l’arte alla nutrizione e offrendo qualcosa di davvero straordinario ai nostri clienti”.

L'unione tra arte e nutrizione è un concetto affascinante. Come pensate che questo progetto possa influenzare la percezione del vostro brand?

“Questo progetto è un modo per esprimere il nostro impegno verso l’innovazione e la qualità, non solo nei prodotti che offriamo, ma anche nella maniera in cui ci presentiamo al mondo. Collaborare con un artista del calibro di Angelo Accardi ci permette di trasmettere un messaggio di originalità e creatività, valori che sono alla base della nostra azienda. Vogliamo che i nostri clienti vedano il nostro brand non solo come un sinonimo di salute e benessere, ma anche come un marchio che sa sorprendere e ispirare, facendo dialogare mondi apparentemente lontani come l'arte e la nutrizione”.