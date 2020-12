L'alta moda cambia musica a Natale 2020. Video alternativi da Gucci a Dior

Il Natale 2020 è diverso, dai regali online fino ai film e alle serie sulle piattaforme in streaming in luogo delle tradizionali tombolate. Come ha rilevato un'indagine di Condexo, sui cambiamenti delle abitudini natalizie in tempo di pandemia le regole e le limitazioni anticontagio hanno impattato in maniera consistente per circa il 73% degli italiani.

Così anche il Natale delle maison del lusso è ben poco conforme alla tradizione. Come si legge su Pambianco News, il settore del lusso in queste festività ha detto "basta calze appese al camino, nessun coro gospel, assenti i bambini sorridenti e gli attori dalla barba bianca in costume scarlatto", puntando invece "a stupire con location inusuali e sceneggiature sorprendenti" attraverso "dei veri e propri mini-film" diffusi sui propri canali online.

Tra i primi in corsa Alessandro Michele, genio creativo della maison fiorentina Gucci, che ha ideato un video "ambientato in un ufficio che si trasforma in un improbabile mix tra pista da ballo, nightclub e bar", in collaborazione con il fotografo Mark Peckmezian e con il regista Akinola Davies Jr. Nel filmato "i personaggi non vedono l’ora di arrivare alla fine della giornata lavorativa, battendo svogliatamente sulle tastiere e tenendo d’occhio l’orologio. Allo scoccare delle cinque, i tavoli vengono rimossi e l’ordine istituzionale dell’ufficio è travolto dalla musica pop e dall’apertura delle bottiglie".

Poi l’artista Dreya Mac che rilegge il classico Singing in the rain per Burberry: "quando la ballerina Zhané Samuels esce fuori da un takeaway - scrive Pambianco - iniziano a cadere dal cielo plumbeo dei cubi di ghiaccio da cui si difende colpendoli e schivandoli". Coreografia che si conclude "con una corsa sulla spiaggia e un tuffo in acqua".

Anche Fendi e Dior, il primo con una clip in cui "un gruppo di modelli tra le suite di un hotel di lusso, i noti bauli logati e gli inconfondibili sacchetti gialli della griffe romana" ballano in una ordinaria giornata di sole, il secondo che racconta in 2 minuti il rapporto tra il fondatore della storica maison e il Natale, con immagini d'archivio del brand in bianco e nero.