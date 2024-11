Ballando con le stelle, Katia Ricciarelli contro Selvaggia Lucarelli: "Non vengo perché c'è lei". E la giornalista del Fatto...

Selvaggia Lucarelli asfalta Bruganelli, volano stracci a Ballando con le stelle: "Usi tua figlia, qua sei in difficoltà ma quando insulti al Grande Fratello no"

Ballando con le stelle, Katia Ricciarelli attacca Selvaggia Lucarelli: "Non ho partecipato perché c'è quella lì". La giornalista risponde: "Disse quella che s’è fatta il giro di tutti i reality facendosi esaminare da opinionisti e televoto"

Selvaggia Lucarelli con il suo ruolo di giurata è tra i volti di Ballando con le stelle ma spesso viene critica per i suoi atteggiamenti non propriamente concilianti. Nel blocco di Domenica In dedicato al programma condotto da Milly Carlucci è arrivato un attacco non troppo velato alla giornalista da parte di Katia Ricciarelli, che comunque non ha mai citato apertamente la giurata.

Dopo un clip con Massimiliano Ossini e Sonia Bruganelli, entrambi in polemica con la giuria e in particolare con la giornalista, la cantante rivolgendosi a Mariotto ha dichiarato: "Posso dire una cosa? Sai che ti voglio bene, Guillermo. Ma non sarà stata negativa la vicinanza tua con quella lì, con quella che è vicina a te? Io vi dico che quando mi avete invitato, non so chi mi ha invitato, questo è stato uno dei motivi per i quali non sono andata. Ma figurati alla mia età vado a passare gli esami Io, Guillermo, l’ho conosciuto molto più buono".

"Non me la toccate! La regina delle stronze non si tocca. Quando non c’è, la difendo io", ha detto Mariotto in difesa della collega. "Io trovo che lei sia fantastica all’interno di quella giuria, anche con il suo giudizio tagliente la trovo intelligente e ironica”, ha poi aggiunto Mara Venier. A quel punto Ricciarelli ha tentato un inutile dietrofront: "Ma io non ho fatto nomi, non ho fatto nomi".

Non poteva comunque mancare la replica di Lucarelli su X: "Insomma ha ammesso di essere quella sacrificabile delle due. Disse quella che s’è fatta il giro di tutti i reality facendosi esaminare da opinionisti e televoto".