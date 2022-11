Ballando con le Stelle, lite tra Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca? Le indiscrezioni sull'assenza del ballerino negli studi di Oggi è un altro giorno sono state smentite dal diretto interessato

Lunedì 31 ottobre Luisella Costamagna ha partecipato a Oggi è un altro giorno, il programma Rai condotto da Serena Bortone, ma senza il suo compagno di Ballando con le Stelle, Pasquale La Rocca. La conduttrice le ha chiesto dove fosse Pasquale e la giornalista ha risposto ironicamente "Sabato mi ha detto che andava a comprare le sigarette".

Chi segue Ballando con le Stelle pensa che tutto questo abbia a che fare con quanto accaduto nell'ultima puntata, quando La Rocca è stato a un passo dal ritirarsi. Novella 2000, però, smentisce questa versione e dichiara che l'assenza di Pasquale La Rocca a Oggi è un altro giorno non è legata all'accaduto dell'ultima puntata di Ballando con le Stelle.

Ci sarebbe, infatti, un altro motivo, dichiarato dallo stesso ballerino sui suoi profili social: “Volevo chiarire per tutti quelli che mi stanno chiedendo. Oggi non ero presente con Luisella a Oggi è un altro giorno, in quanto ho ricevuto questa mattina una comunicazione direttamente dalla redazione”.

Poi, sempre sui social, ha allegato il messaggio ricevuto dalla redazione: “Buongiorno Pasquale, sono Eliana della redazione di Oggi è un altro giorno. Per cambi di contenuti scaletta la sua partecipazione prevista per oggi non è confermata. Grazie, mi scuso per il contrattempo”.