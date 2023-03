Barbara Berlusconi scatenata: quei mini-shorts hanno fatto sognare il web-FOTO

Barbara Berlusconi scatenata su Instagram, ecco in una nuova veste glamour e provocante

Barbara Berlusconi, figlia dell'ex premier Silvio, nonchè affermata imprenditrice, diverso tempo fa ha scelto di mostrarsi su Instagram in una veste tutta nuova: via pantaloni lunghi, maglioni larghi e giacche, ma solo maglietta corta e mini-shorts. Un outfit perfetto per valorizzare le sue forme. E, ovviamente i fan, non hanno potuto fare a meno di evidenziare la sua bellezza e lo stampo casual con cui si è mostrata. Non sono infatti mancati i numerosissimi commenti da parte dei followers, che non hanno perso l’occasione per commentare e per complimentarsi con lei. “Meravigliosa creatura“, ha infatti scritto uno di loro. E ancora: “Wow che fisico”, “Sei davvero stupenda”, “Sei una super donna e una super mamma”.