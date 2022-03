Belen e Stefano De Martino: "Di nuovo papà? Sono molto felice e sereno"

Belen e Stefano De Martino tornati insieme sono molto felici, tanto che pensano a un altro figlio

La confidenza è arrivata nel salotto tv di Mara Venier, dove Stefano De Martino era ospite a Domenica In per parlare di sè e del momento d'oro che sta vivendo. Giudice ad Amici, conduttore di un programma comico tutto suo, per Stefano le cose vanno a gonfie vele, e non solo sul lavoro: "In questo momento sono molto felice e sereno, sono tanto contento", risponde alla zia Mara che chiede una conferma sul ritorno di fiamma con Belen Rodriguez.

E non c'è bisogno di altre conferme: dopo le paparazzate insieme e il video di lei che ritrae la coppia a letto (ne abbiamo parlato qui), è evidente che i due hanno ritrovato la serenità. Tanto che Stefano De Martino si è detto pronto a diventare di nuovo padre. Ma c'è un però.





"L’amore per i figli è un amore fortissimo", ha spiegato. "Adesso Santi ha nove anni, avevo 23 anni quando sono diventato padre. Ho voglia di avere altri figli, ma avendo costruito un rapporto così intenso con lui, mi dispiacerebbe quasi intaccarlo. Quindi sono un po' frenato, però magari diventerò ancora padre. Sono partito così presto che ho ancora tempo".