Belen incinta del terzo figlio? Gli indizi. Sui social nessuna smentita

La showgirl argentina Belen Rodriguez potrebbe aspettare il terzo figlio. L'ultimo gossip

Indizi e rumors si concentrano di nuovo su Belen Rodriguez. La soubrette argentina potrebbe essere di nuovo incinta, quindi aspettare il terzo figlio, il secondo da Stefano De Martino, già papà di Santiago. La genesi di questo gossip sta in un post condiviso su Instagram, dove la showgirl argentina riceve il commento da un utente. "Belen aspetti il 3 bimbo???" le chiede. Una domanda che appare assolutamente fuori luogo visto che nella foto pubblicata dalla showgirl non ci sono dettagli che potrebbero far pensare a una gravidanza. Non solo. Finora non sono circolate voci su un possibile terzo bimbo in arrivo. Belen, però, invece di ignorare la domanda, risponde con un semplice like. Risposta che non è passata inosservata ai follower che hanno subito commentato: "Mi pare sia un sì".

Belen, la sua assenza a "Le Iene" potrebbe essere un altro indizio

Nella puntata del 14 marzo, di "Le Iene" Belen Rodriguez è stata sostituita in studio da Claudio Santamaria che ha spiegato: "Belen non è stata bene, ma ci guarda da casa. Le mandiamo un abbraccio". Da qui i fan preoccupati hanno iniziato a fare mille ipotesti.

Altro indizio di una possibile gravidanza di Belen, sono le parole della diretta interessata una volta tornata a "Le Iene". "Ho avuto bisogno di fermarmi per qualche giorno. Ho resettato la macchina e ho fatto il tagliando. In fondo è una macchina di una certa età. Abbiate pazienza" ha detto.