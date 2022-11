Bella Hadid provoca per annunciare la nuova collaborazione Balenciaga-Adidas

Bella Hadid provoca i suoi Follower e New York per annunciare la nuova collaborazione con Balenciaga-Adidas

La modella Bella Hadid annuncia la sua nuova collabborazione esclusiva tra le griffe Balenciaga-Adidas, con una carrellata di scatti dal suo profilo Instagram che hanno lasciato a bocca aperta i fan. La nuova collezione ha già mandato in estasi i collezionisti e i fashionisti, è stata presentata durante lo show per la primavera-estate 2023 di Balenciaga, andata in scena a maggio nel trading floor della New York Stock Exchange. In poco tempo il primo drop è andato sold out e ora dallo scordo 3 novembre è possibile acquistare i capi della collezione online, negli store dei marchi e in una serie di pop-up allestiti in giro per il mondo.

Bella Hadid ha sfoggiato per gli scatti pose ammiccanti per valorizzare ogni singolo capo, come documentato dalla sua pagina Instagram. Il suo post non ha caption ma una descrizione non è necessaria, parlano già a sufficienza le immagini.