Bevande senza alcol, consumo boom. Gen Z e donne i più interessati

Consolidata l’attenzione alle birre dealcolate, ma tra i giovani è alta anche l’attenzione ai vini



Circa 1 milione di nuovi consumatori per le bevande senza alcol, che sono anche una alternativa per le situazioni in cui non si possono bere alcolici. E' quanto emerge dal settimanale "Radar Swg".



RADAR SWG, 8 - 14 aprile 2024



Amanti dei soft drink, Gen Z e donne i più interessati, così da poter mettersi in macchina e godere di un’esperienza «alcol free».





Consolidata l’attenzione alle birre dealcolate, ma tra i giovani è alta anche l’attenzione ai vini.





I giovani sono i maggiori supporter di un consumo consapevole: ok a sanzioni e divieti, ma chiedono alternative di consumo.