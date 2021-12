Bianca Berlinguer si sposa. Dopo 25 anni di fidanzamento arriva il fatidico Sì

Bianca Berlinguer e Luigi Manconi si sposano: sono fidanzati dal 1996

Bianca Berlinguer ha deciso di sposarsi dopo ben 25 anni di fidanzamento. La conduttrice di Carta Bianca dirà sì al suo compagno, il sociologo e portavoce dei Verdi, Luigi Manconi. La coppia è sempre stata molto riservata e i due - si legge sul Corriere della Sera - non vogliono commentare le pubblicazioni di matrimonio che volentieri avrebbero preferito restassero ignorate, ma che sono finite prima su DiPiù, poi su Dagospia. Non potevano passare inosservati due futuri sposi col loro piglio e la loro storia. Da 14 anni, Bianca e Luigi condividono anche la malattia di lui, diventato ipovedente. "Novembre 2007... Dovevo parlare alla Camera. Lì mi accorsi di non riuscire a leggere neanche mezza riga", raccontò lui a Carlo Verdelli, scherzando sul fatto di non sapere che faccia avesse Obama e sugli amici che non poteva più salutare con un «ci vediamo».

Berlinguer - prosegue il Corriere - è figlia dello storico segretario del Pci Enrico Berlinguer e conduce Cartabianca su Raitre, è stata direttore del Tg3 dal 2009 al 2016. Manconi, sociologo di Fenomeni della Politica, giornalista, scrittore, è stato sottosegretario alla Giustizia nel Prodi II, senatore dei Verdi, poi del Pd. Nel 1995, fu il primo a presentare un disegno di legge sulle unioni civili e, nel 1996, sul testamento biologico; e fu il primo a imporre all’attenzione pubblica il caso di Stefano Cucchi. I due hanno anche una figlia di 23 anni, Giulia. Le loro strade si sono incrociate a Roma nel ’96. Anche lì, è stato un rotocalco rosa a coglierli insieme. Manconi è separato e ha due figli.

