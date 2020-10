Bologna Congressi presenta l'Exibition Hall e lancia il progetto "Re-Start"

La città di Bologna ha un nuovo spazio multifunzionale dedicato ai congressi. La nuova Exhibition Hall, realizzata all’interno del Volvo Congress Center, è stata presentata da Gianpiero Calzolari, presidente di Bologna Fiere e Donato Loria, direttore generale di Bologna Congressi. L’evento è stato l’occasione per presentare anche il nuovo progetto Re-Start di Bologna Congressi, volto a rilanciare gli eventi attraverso un programma a 360° a supporto degli operatori del settore.

Per Calzolari, presidente di Bologna Fiere, “il triennio di ristrutturazione, cominciato nel 2017, si conclude con l’inaugurazione di questa nuova Exhibition Hall, che amplia l’offerta del polo congressuale e ne aumenta considerevolmente la superficie, che raggiunge così i 10.000 mq totali -e continua- nonostante il periodo di emergenza che stiamo vivendo, confermiamo l’impegno e gli investimenti fatti, fondati sulla certezza che il polo fieristico e congressuale sia un asse strategico per la città di Bologna, non solo a livello di business, ma anche culturale e sociale, poiché luogo di scambio di conoscenza ed esperienza per eccellenza”.

Dal canto suo, il direttore generale di Bologna Congressi, Loria (nella foto), ha sottolineato come “l’emergenza abbia imposto una rilettura dei canoni di progettazione degli eventi, ma crediamo fortemente in una ripresa a tutto tondo del nostro settore e l’investimento nella nuova Exhibition Hall insieme al nostro progetto Re-Start, ne è la migliore dimostrazione. Il nostro settore è da sempre un volano della nostra economia e il suo rilancio significa generare nuova linfa per l’intero territorio”.

La nuova Exhibition Hall è uno spazio multifunzionale che si estende su oltre 3.mila mq di area espositiva modulabile, direttamente collegata al Palazzo dei Congressi e all’Ex-Gam, arricchita da due giardini esterni. Frutto di un progetto triennale partito nel 2017, la nuova struttura, cablata, climatizzata e dotata di sistemi di domotica, è in grado di ospitare eventi fino a 2.000 persone in piena sicurezza.

In concomitanza con la presentazione del nuovo spazio fieristico, Bologna Congressi ha lanciato RE-Start, un progetto innovativo nato per rispondere alle esigenze del mercato e sostenere la ripartenza degli eventi, attraverso incentivi ed un supporto completo agli operatori del settore, con tutte le garanzie di sicurezza previste per organizzatori e pubblico.