Bonucci-Chiellini mangiano pastasciutta ma il consumo in Uk è calato del 25%

"Noi continuiamo a mangiare pastasciutta, e voi?", scrive sui suoi social Leonardo Bonucci commentando una foto che lo ritrae in vacanza con il compagno di squadra Giorgio Chiellini. Il riferimento è alla frase pronunciata durante i festeggiamenti sul campo di Wembley dopo la vittoria degli Europei contro l'Inghilterra. "Mangiate ancora pastasciutta, ne dovete mangiare ancora. Ancora pastasciutta!", aveva affermato Bonucci, lanciando un vero tormentone dell'estate.

Ma nonostante questo, il consumo di pasta in Inghilterra nel 2021 è calato del 25%. Dati forniti da un’analisi di Coldiretti e riportati da Agrodolce.it dimostrano che in Inghilterra è sempre più difficile acquistare cibo italiano. Un effetto dovuto alla Brexit, alle difficoltà burocratiche per l’esportazione, all'aumento dei costi e ai ritardi dovuti ai controlli, oltre che alle criticità legate alla pandemia da covid. Non solo pasta, quindi, ma anche vino, olio d’oliva, Parmigiano e salumi sono diventati difficili da reperire.

Un calo che rischia di far perdere all’Italia un’importante fetta di mercato che si aggira sui 3,4 miliardi di euro annui di esportazioni agroalimentari. L’Inghilterra infatti è al quarto posto tra i Paesi che apprezzano le eccellenze italiane dopo Germania, Francia e Stati Uniti.