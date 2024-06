"Buon compleanno papà", gli auguri di Kate a William

"Buon compleanno papa', ti vogliamo tutti cosi' tanto bene!". È il messaggio di augurio postato da Kate per celebrare i 42 anni del principe William. A corredo, una foto che ritrae l'erede al trono mentre salta felice insieme ai tre figli, all'aperto, in una giornata spensierata a Norfolk il mese scorso. La nuova foto è stata accolta con gioia dai sudditi, in particolare dopo i mesi di apprensione per la salute di Kate che a marzo aveva annunciato di essere sotto cura per un tumore. Sempre a marzo c'erano state polemiche a causa di una foto pubblicata dalla principessa del Galles che la ritraeva con i tre figli e che successivamente si era scoperto era stata ampiamente modificata.