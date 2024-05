Calafiori, la fidanzata irrompe nell'intervista. Chi è la fiamma dell'azzurro

La ragazza di Calafiori interrompe l'intervista post partita a DAZN. Abbracci e baci appassionati in diretta

Riccardo Calafiori non solo è stato il grande protagonista nel pareggio tra Bologna e Juventus con una doppietta ma è anche uno dei pezzi pregiati sul mercato. Si vocifera comunque che il difensore abbia già le valigie pronte per Torino così come il suo attuale allenatore Thiago Motta.









Nel frattempo, Calafiori si è sottoposto alle interviste di rito nel post partita al microfono di Giorgia Rossi ma mentre rispondeva alle domande è stato interrotto all'improvviso dalla fidanzata. Dopo un abbraccio e poi un bacio appassionato sulle labbra, la ragazza è rimasta accanto al calciatore durante il resto dell'intervista su richiesta della giornalista di DAZN.





Chi è la fidanzata di Calafiori Guarda la gallery

Putroppo non si sa molto sulla giovane fidanzata di Calafiori. Dal suo profilo Instagram (@bboeme), ora rimosso, sappiamo solo che il suo nome inizia per "b". Assente invece la biografia. Come riporta Dagospia, dalle foto pubblicate sembra comunque che faccia la modella. La coppia sembra molto affiatata, tanto da tatuarsi sulle dita la frase giapponese "Koi no Yokan", che significa "sentimento d'amore".