Capri, Luxury Villa Excelsior Parco tra le eccellenze dell'ospitalità mondiale

TripAdvisor, il portale turistico più importante al mondo, ha annunciato i vincitori dei “Travellers' Choice Best of the Best 2020”, i premi che eleggono le migliori strutture sulla base di milioni di recensioni dei viaggiatori.

Al top delle classifiche italiane ed europee consecutivamente dal 2012, quest’anno Luxury Villa Excelsior Parco si è aggiudicato la prima posizione in Italia, la quinta in Europa e la 14esima nel Mondo nella categoria “ Miglior Servizio”. Numero uno anche nella categoria “Hotel Romantici”, per cui è secondo in Europa e sesto nel mondo. Podio per gli “ Small Hotel”, con il secondo posto in Italia ed il 12esimo in Europa. Nella classifica delle recensioni degli utenti, durante tutto il 2019 e sino ad oggi l’hotel ha mantenuto sempre la prima posizione in Italia , ed è nella top 20 europea.

Dimora d’epoca costruita nel 1906, Excelsior Parco unisce al fascino liberty, splendide vedute sul mare ed una particolare attenzione all’ecosostenibilità. “ Seguiamo l'approccio H2H (Human to Human), una filosofia di lavoro e di vita che si basa su relazioni di fiducia, autenticità ed empatia tra gli ospiti e lo staff.” Dichiara il GM Valerio Paone, forte di una tradizione familiare giunta alla terza generazione (Acampora/Esposito), leader nel settore dell'ospitalità a Capri ed in Costiera Sorrentina, che ha sempre dato massima priorità alla customer satisfaction.”

“Ogni cliente è importante, ed il nostro obiettivo è far sì che il suo soggiorno a Capri diventi , più che un viaggio, un'esperienza indimenticabile. Essere alla vetta di classifiche mondiali conferma una visione manageriale chiara e illuminata”.

L’albergo si contraddistingue per la ricercatezza degli arredi, la tranquillità del suo giardino e la prossimità al mare, che regala romantici scorci sul golfo di Napoli ed Ischia. Per colazione, pranzo e cena il menù propone piatti locali freschi di stagione, preparati con ingredienti biologici, includendo proposte vegetariane, vegane e senza glutine, e prodotti organici per tutto il comparto food and beverage

L’attenzione all'ambiente e l’amore per l'isola di Capri hanno fatto il resto, migliorando notevolmente il posizionamento dell’Excelsior Parco sul mercato, che tende ad andare sempre più verso la fascia lusso, come testimoniano i giudizi degli utenti di TripAdvisor.

I risultati dell’Excelsior Parco dimostrano l’impegno di un team alla continua ricerca dell’eccellenza, capace di mantenere standard di ospitalità al top, venendo incontro alle richieste del turismo internazionale.

Considerando che solo l'1% delle strutture mondiali vengono premiate, questo riconoscimento , ormai una costante per l’hotel da 8 anni , è da ritenersi un motivo di orgoglio per tutta l’isola di Capri.