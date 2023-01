Carlo Verdone insieme a Corinna: il gossip rilancia la nuova fiamma- FOTO

Carlo Verdone insieme a Corinna? L'attore paparazzato con la presunta nuova fiamma- FOTO

Carlo Verdone insieme a Corinna? L’attore e regista romano torna al centro del ciclone mediatico. E questa volta non per una nuova uscita cinematografica, bensì un presunto nuovo amore. A lanciare per primo in rete la notizia sulla nuova fiamma di Verdone- di cui per ora si sa solo il nome- è stato circa sette giorni fa il settimanale diretto da Angelo Scoli Diva e Donna.

Il magazine femminile aveva infatti postato sui social le immagini di Carlo Verdone e una signora, Corinna appunto, mano nella mano in riva al mare. In molti avevano pensato a un fotomontaggio, anche perché Verdone sulla sua vita privata è sempre stato molto riservato.

Ma ora l'ipotesi Verdone-Corinna sembra acquisire sembianze sempre più concrete: pochi giorni fa il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha postato all’interno delle sue “Chicche di gossip” alcune foto dell’attore e regista romano con Corinna, la donna che gli avrebbe fatto battere di nuovo il cuore.

“Niente baci, ma tanta intimità. Carlo Verdone è stato sorpreso ancora con la sua Corinna, questa volta durante una pausa della serie Vita da Carlo” (che andrà in streaming su Amazon Prime), si legge sul settimanale. “I radar di Chi l’avevano già intercettata nel 2019, ma i due si era conosciuti sul set del film Posti in piedi in Paradiso del 2012”, continua ancora il post di Chi. Corinna una semplice amica di Verdone o qualcosa di più? Non ci arresta che attendere (ulteriori) conferme.

Carlo Verdone insieme a Corinne e i due figli del regista