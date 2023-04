Carolina Stramare incanta Instagram: scollatura mozzafiato e curve al top

Carolina Stramare scollatura mozzafiato. FOTO

Carolina Stramare non ne sbaglia una e colpisce ancora (i cuori dei fan della rete). La modella genovese, solita a pubblicare scatti mozzafiato su Instagram, ha pubblicato una nuova foto davvero da urlo: camicia nera, sguardo sognante, e scollatura da far invidia a tutte, accompagnata da una didascalia in rima: "Ho fatto cose che non rifarei, fare un brindisi alle cenetra, la noia e l'incoscienza, dover essere scortese per la troppa confidenza, ma che colpa ne ho, l'essere umani non ha scadenza".

Sotto il post la rete si è subito scatenata con una pioggia di commenti bollenti. "Una delle donne più sexy al mondo e in Italia, sei bellissima", ha scritto un utente. "Esiste un'eleganza che prescinde da qualsiasi condizione sociale dove non serve essere colti o ricchi E' l'eleganza dell'animo un valore che nasce con te e traspare dalle tue azioniChe belle le persone con il cuore antico saranno anche fuori moda ma profumano di Poesia", ha commentato un altro. "Sei stupenda e meravigliosa", hanno chiosato altri due fan.

