Carolina Stramare e la camicia sbottonata. Molto più di un vedo non vedo. Foto

Carolina Stramare non smette di regalare emozioni ai suoi follower. Gli ultimi scatti su Instagram hanno generato una valanga di "mi piace" e commenti. La ex miss Italia è una delle modelle italiane che costituiscono la nuova generazione. La ligure classe 1999 utilizza molto spesso i social e in particolar modo Instagram. La nota piattaforma fotografica, infatti, accoglie, spesso, i post della modella. Gli scatti che la vedono protagonista, infatti, sono raggiunti da moltissimi like e da diversi commenti con una marea di complimenti e di apprezzamenti per la modella.

Carolina è adesso in tv su Sky, la modella ligure è tra le protagoniste del programma "Pechino Express" e la sua avventura sta facendo appassionare anche le sue migliaia di fan sui social. Su di lei circolano anche le voci di un possibile flirt con l'attaccante della Juve Dusan Vlahovic. I giornali di gossip si sono letteralmente scatenati e la vicenda è durata più di qualche giorno. A mettere a tacere tutto è stata la stessa Carolina Stramare che attraverso Instagram ha dichiarato che quelle voci erano prive di fondamento.

Carolina Stramare regina di Instagram: le foto che fanno impazzire i fan

