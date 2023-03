Carolyn Smith in lacrime da Vespa: "Il tumore è tornato per la terza volta"

Carolyn Smith in lacrime da Bruno Vespa a “Cinque minuti”: “Il tumore è tornato per la terza volta”

Non ce l'ha fatta a trattenere le lacrime Carolyn Smith, parlando della sua malattia. L'ex ballerina si è confidata, infatti, nella trasmissione di Bruno Vespa "Cinque Minuti", dove ha parlato di come sta affrontando per la terza volta il cancro.

Quando il conduttore le ha chiesto quali fossero le sue condizioni di salute, il giudice di "Ballando con le Stelle" ha risposto: "Accettare il fatto che il cancro fosse tornato è stato difficile. Forse le prime due volte ero un po' più 'incosciente' mentre adesso so cosa devo affrontare. Prima di vedere gli effetti della chemioterapia che dovrò affrontare, ho deciso di rasarmi da sola i capelli. La prima volta che mi hanno diagnosticato il tumore era il 2015, poi ho affrontato un intervento chirurgico, nel 2018 la nuova diagnosi fino poi arrivare ad oggi. Stamattina mentre mi tagliavano i capelli ero davvero dispiaciuta perché io aspetto da tanto le parole "Finalmente è finita", spero che con questo nuovo farmaco con cui mi curerò ci possano essere presto dei risultati positivi. Ho imparato a dare valore al tempo".

E sul marito Tino Michielotto, ex ballerino e coreografo, Carolyn dice: Lui non mi lascia mai, è sempre con me ed ha anche più paura di me, ma mi aiuta tanto".