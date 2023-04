"Chanel Totti è l'amante del mio ex": la bomba della tiktoter Martina De Vivo

Chanel Totti è stata accusata su Tik Tok dall'influencer Martina De Vivo: "Lei è l'amante del mio ex"

“Chanel Totti è l’amante del mio ex ragazzo e padre di mia figlia”. A lanciare questa bomba è la tiktoker e influencer Martina De Vivo, con un video diventato virale nel giro di poche ore. Così la primogenita di casa Totti finisce al centro del gossip per un presunto tradimento. Si tratta di un’accusa pesante che è ancora tutta da verificare, ma intanto la bufera social si è alzata e sono tanti i follower che seguono la vicenda.

Secondo quanto riporta Leggo, tutto sarebbe cominciato dal commento di un utente che accusava l’ex fidanzato di Martina, e padre di sua figlia, di averla tradita: “Abbiamo visto il tuo ex con Chanel Totti”. Così parte la replica della tiktoker, che conferma l'indiscrezione e riscostruisce l’intera storia un video. “Quando la bambina non aveva neanche due mesi di vita, apro il telefono del mio fidanzato che viveva in casa con me e trovo la chiamata di Chanel Totti. Io scrivo a lei e lei nega addirittura di averlo conosciuto. Lui dopo qualche giorno viene a vedere la bambina, io gli faccio vedere le prove e lui mi conferma che era tutto vero, io ovviamente lo caccio di casa e scrivo a Chanel. Lei mi risponde che il problema non è il suo ma di Cristian, il mio ex. Ebbene sì, lei conclude dicendo che non è un problema sentirsi con una persona fidanzata e che ha una figlia perché appunto non è un suo problema”, racconta Martina.