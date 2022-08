Che cos'è il Ferragosto: ecco cosa festeggiamo il 15 agosto, storia e origini

Ferragosto: perché facciamo festa il 15 agosto

Ferragosto è la più sentita delle feste, per gli italiani. Pensateci bene: se proprio si è costretti dalle circostanze, i festeggiamenti di Natale si possono anche saltare, sebbene a malincuore, ma nessuno rinuncerebbe alla pausa di Ferragosto... a meno di esservi costretto.

Cosa si festeggia a Ferragosto

Da dove nasce la festività di Ferragosto. Le sue origini sono molto profonde, risalendo alla storia dell'Antica Roma, anche se poi si sono intrecciate con la tradizione cattolica. Il nome deriva da quello da Ottaviano Augusto, primo imperatore romano, che dà il nome anche al mese di agosto. L'espressione latina “feriae Augusti” (riposo di Augusto) era un periodo di riposo e di festeggiamenti, istituito dall'imperatore stesso nel 18 a.C., che aveva origine dalla tradizione dei Consualia, feste che celebravano la fine dei lavori agricoli, dedicate a Conso, che, per i Romani, era il dio della terra e della fertilità.

Le più antiche usanze di Ferragosto

Agli albori della sua storia, Ferragosto durava dal 1° agosto, giorno “ufficiale”, con festeggiamenti fino al 13 agosto (festa della dea Diana) e, in tutto l'Impero, si organizzavano feste e corse di cavalli, e gli animali da tiro, esentati dai lavori nei campi, venivano adornati di fiori. Inoltre era usanza che, in questi giorni, i contadini facessero gli auguri ai proprietari dei terreni ricevendo in cambio una mancia.

La trasformazione in festa religiosa

Intorno al VII° Secolo, quando si iniziò a celebrare l'Assunzione di Maria (poi fissata al 15 agosto), la festività passò da pagana a religiosa, adattando un'abitudine già consolidata. Solo nel 1950 la Chiesa ha riconosciuto ufficialmente il dogma dell'Assunzione, secondo il quale Vergine Maria sia stata assunta, cioè accolta, in cielo sia con l'anima sia con il corpo.



Il Ferragosto nel resto del mondo

Ferragosto è una festa tipicamente italiana, ma celebrata anche in alcuni paesi dell'Europa. Per via delle comuni tradizioni cattoliche, è sentita specialmente in Spagna e in Irlanda. Inoltre, viene festeggiata anche in Canada e in alcuni paesi del Sud America.