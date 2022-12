Che cosa è il Whamageddon? Tutte le regole della sfida dell’anno

"Last Christmas" degli Wham! è senza dubbio tra i brani che durante il periodo natalizio sentiamo ovunque, dalla radio al negozio mentre compriamo i regali, come colonna sonora di spot pubblicitari e molto altro. Insomma dal 1° dicembre al 24, da qualche anno tra gli utenti web è scattato il gioco Whamageddon.

Giocare al Whamageddon è semplice, la sfida fra utenti consiste nel non ascoltare mai la canzone, ma neanche accidentalmente. Quindi è consigliato di evitare tutti i luoghi pubblici e le feste a tema natalizio per cercare di resistere e arrivare fino alla fine.

Nel 2010 è apparsa la prima sfida di Whamageddon sul forum online GTPlanet: "GTPlanet vs. Wham! – Last Christmas". Le regole erano quasi le stesse, a parte il fatto che il gioco non avesse giorni di inizio e fine ben definiti. Poi, nel 2016 è stata creata una pagina Facebook del gioco, coniando il nome ufficiale, poi è nato anche un sito cui fare riferimento.

Tutte le regole del gioco Whamageddon

Ricapitoliamo l'obiettivo è resistere il più a lungo possibile senza ascoltare il classico natalizio degli Wham! “Last Christmas”; il gioco inizia il 1° dicembre e finisce alla mezzanotte del 24 dicembre, ognuno può usare il proprio fuso orario. Occhio però è possibile ascoltare versioni diverse da quella originale della canzone, remix e cover, chi partecipa è fuori non appena riconosce la versione originale della canzone. Quindi il giocatore deve pubblicare '#Whamageddon' sui social media appena viene colpito.

Non sono vietati i tranelli per cui gli avversari possono fare in modo di far ascoltare il brano agli altri, ma è gradito il fair play. Quando si perde si finisce nel Whamalla, l’aldilà in cui finiscono le persone che hanno perso.

Non solo ci sono altre regole in più per giocare al Whamageddon

Inoltre tutti i partecipanti possono giocare anche solo in piccoli gruppi se lo desiderano, ad esempio inviando link della canzone agli amici per cercare di farli uscire dal gioco. È permesso accoppiare il proprio dispositivo mobile con il dispositivo Alexa dell’avversario (all’interno della sua casa) per poi far partire un WhamBombing.