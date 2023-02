Chi è Laura Marzadori, il primo violino della Scala che suona a Sanremo 2023

Sanremo 2023, il primo violino della Scala, Laura Marzadori suonerà al festival della canzone italiana: ecco chi è

La serata dei duetti di Sanremo 2023, di venerdì 10 febbraio è sempre più ricca di artisti e musicisti. Tanti occhi saranno puntati propio su Laura Marzadori, il primo violino della Scala. La 34enne bolognese, star anche su Instagram accompagnerà il rapper Lazza ed Emma nel brano "La fine" di Tiziano Ferro. Alla sua carriera, ora la violilnista Marzadori aggiunge un cameo pop a una serie di riconoscimenti internazionali e recensioni strepitose.

Tra tutte ricordiamo quella del maestro Zubin Metha: "Ho affrontato Vita d’Eroe con decine d’orchestre, credo con tutte le migliori al mondo, dai Wiener e i Berliner Philarmoniker a Los Angeles e New York Philarmonic. Però il primo violino della Scala mi ha folgorato: che temperamento, che suono bello e romantico, che precisione tecnica".

Chi è Laura Marzadori, il primo violino della Scala che si esibirà a Sanremo 2023

In un'intervista per Il Corriere della Sera, Laura Marzadori ha ripercoso la sua sua brillante carriera e spiegato come gestisce la sua pagina di Instagram, che considera come un diario del suo percorso professionale e non solo.

Laura Marzadori mostra ai sui circa 120mila follower le sue passioni, viaggi e non nasconde la sua passione per la moda e gli oggetti di lusso. Il mondo della 'musica classica' ha avuto spesso da ridire sulla sua esposizione social, ma la violinista sa come difendersi dalle critiche e dagli haters.