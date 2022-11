Chi è Edoardo, il cavaliere e presunto fidanzato pizzicato a cena con Ilary Blasi

I paparazzi sono riusciti a pizzicare Ilary Blasi a cena, con un misterioso cavaliere. I fotografi di Diva e Donna hanno immortalato la presentatrice in compagnia di Edoardo, mentre stavano cenando indisturbati in un noto ristorante capitolino.

Chi è Edoardo, il cavaliere a cena con Ilary Blasi?

Mentre l'ex marito Francesco Totti viene fotografato in giro per Roma Nord, alla ricerca di un nuovo nido d'amore dove trasferirsi con Noemi Bocchi e i suoi figli, Ilary Blasi è stata immortalata in compagnia di Edoardo. Del cavaliere non abbiamo, al momento, notizie a parte il nome e che esercita la professione di immobiliarista.