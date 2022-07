Chi era Rossano Rubicondi, l'ex marito di Ivana Trump

Chi era Rossano Rubicondi, l'ex marito che Ivana Trump aveva sposato in quarte nozze

Ivana Trump lo aveva sposato in quarte nozze, chi era Rossano Rubicondi morto nove mesi fa, a New York, a soli 49 per un melanoma e grande amore dell'imprenditrice da poco scomparsa. La coppia ha condiviso molti momenti belli e a quanto pare anche la loro fine terrena: entrambi erano soli nel momento delle loro morti.

Rossano Rubicondi deve gran parte della sua fama al matrimonio con la miliardaria americana Ivana Trump, nonostante aveva iniziato da giovanissimo la sua carriera da attore. Nato a Roma il 14 marzo 1972, Rossano aveva le idee chiare sul suo futuro: voleva diventare una star, un personaggio. E per seguire il suo sogno aveva lasciato l'Italia e per trasferirsi a Londra, dove ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. I debutti cinematografici, paralleli alle prime sfilate da modelo, fino ai ruoli minori nei film "The Eighteenth Angel" e "The Golden Bowl".

Il matrimonio con Ivana Trump

Rossano Rubicondi nel 2009, prese la decisione che gli cambiò la vita: sposarsi con Ivana Trump. Lei 59enne, ex moglie del futuro presidente degli Usa, lui 36enne "firmano" le nozze del secolo con un budget da 3 milioni per il ricevimento in una delle proprietà di Donald Trump con la figlia Ivanka come damigella d'onore.

Come si conobbero i due? In un negozio di abbigliamento dove Rossano faceva il commesso per guadagnarsi da vivere visto che cinema e passerelle non gli avevano regalato ancora quella fama che lui sognava. Il matrimonio - per lei il quarto - durò un solo mese ma tanto bastò a Rossano per diventare un personaggio e ottenere l'amore eterno. Nonostante la fine del matrimonio i due confessarono in più occasioni di essere sempre vicini, intimi e pronti a sostenersi.

La carriera di Rossano Rubicondi

Archiviate le nozze, nel 2009 Rossano Rubicondi partecipa come concorrente all'Isola dei Famosi condotta da Simona Ventura, l'amica che ne ha dato l'annuncio della morte sui social. Nel 2009 Rossano conduce la trasmissione Cupido con Federica Panicucci. Arriva anche il Cinepattone a certificarne la fama quando recita nel film Natale a Beverly Hills, interpretando un uomo avvenente attratto dalla donne di una certa età. Non gli deve essere risultato difficile. L'anno dopo è inviato de L'isola dei famosi, dove torna l'anno dopo come concorrente. A condurre ci sono Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Nel 2011 partecipa anche a Sfilate d'amore e di moda su Rete 4. Alla prima edizione dell'Isola dei Famosi, Rossano conosce la fotomodella argentina Belen Rodriguez: tra i due sarebbe maturato un filrt amoroso mai però confermato.

La malattia di Rossano Rubicondi

Poco dopo l'annuncio della morte di Rossano Rubicondi è stata diffusa la notizia della causa: un cancro alla pelle. Ivana dopo la morte dell'ex marito ha affidato alcune parole a una lettera, letta a Domenica In, dall'amica Mara Venier: "Cara Mara, grazie di cuore per ricordare oggi nel tuo programma il nostro Rossano. Tramite te, voglio mandare un forte abbraccio e un pensiero pieno di affetto ai genitori di Rossano. Mi sento molto fortunata per aver vissuto con Rossano quasi 20 anni della mia vita".

Prosegue, l’ex moglie: "Come la maggior parte delle amicizie e dei matrimoni, anche noi abbiamo avuto la nostra parte di alti e bassi. Indipendentemente da ciò, siamo rimasti ottimi amici per tutto il tempo e ci siamo sempre protetti uno con l’altra. Di Rossano mi mancherà terribilmente la sua eterna amicizia, la sua energia, le sue risate e la sua devozione nei miei confronti. Anche se amava troppo la vita per lasciarla così presto, so che il suo spirito vivrà sempre ovunque. Riposa in pace mio Rossano. Con amore, Ivana".