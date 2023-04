Chi è Sem Wensveen, occhi di ghiaccio e curve da urlo: la nuova dea del tennis

Chi è Sem Wensveen, la tennista appassionata anche di moda e bellezza

Classe 1998, originaria dei Paesi Bassi e già una promessa del tennis. Sem Wensveen si è avvicinata ai circoli all'età di soli 5 anni, per poi venirne completamente folgorata: prima di compiere 21 anni si è aggiudicata diverse vittorie sia in singolo che in doppio, conquistando il cuore dei tifosi (sia sul campo che su Instagram).

La tennista è infatti seguita su Instagram (@semwensveen) da oltre 40mila follower. Una cifra forse "irrilevante" per le influencer di primo grido, ma un bel traguardo per una sportiva che ha fatto della passione per il tennis la sua vita professionale.