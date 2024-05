Fedez con un'altra donna, Chiara Ferragni commenta: "Era ora"

Chiara Ferragni mette like a un commento piccato di una follower in merito al flirt di Fedez con la modella francese Garance Authié

Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai finito e ora che il rapper sembra che stia frequentando altre persone, l'influencer che sta cercando di riguadagnare credibilità agli occhi del pubblico non sembra particolarmente colpita dalla cosa.

Nei giorni scorsi Fedez è stato paparazzato a Monte Carlo insieme alla giovane modella francese Garance Authié (classe 2004) mentre Chiara Ferragni ha trascorso un weekend a Madrid con i figli. "Fine settimana a Madrid = sempre un'ottima idea! Con i miei figli e le mie amiche al mio fianco", scrive l'influencer a commento di una foto. Al che un'utente commenta: "Guarda visti gli ultimi sviluppi, posso solo dirti ‘good riddance' (finalmente o "era ora" in inglese). Chiara Ferragni quindi approva il commento della follower, che chiaramente si riferiva a Fedez, con un like.

Per quanto riguarda Fedez, il rapper non solo ha pubblicato una storia con Authié ma è anche stato immortalato in un video in cui i due si tengono per mano. In più non si tratterebbe del primo incontro. La nuova coppia sarebbe già stata pizzicata all'estero nei mesi scorsi, in particolare a Parigi.