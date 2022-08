Chiara Ferragni in vacanza ad Ibiza: nuda e stellata

Chiara Ferragni in vacanza ad Ibiza e le sue 'stelline' al vento

Chiara Ferragni e il marito Fedez continuano le loro vacanze ad Ibiza con i figli Leone e Vittoria, e un po' di amici tra cui l'influencer Luis Sal. Ogni istante della loro giornata viene condiviso rigorosamente sui social, dai gavettoni a bordo piscina, ai pranzi, giochi e inmancabili gli scatti sensuali che la coppia tanto ama.

Nonostante l'algoritmo di Instagram tende preventivamente a censurare le nudità, la coppia escogita divertenti stratagemmi per sviare alla restrizione: delle stelline come copri capezzoli e voilà la foto è fatta.

Dopo decine e decide di scatti osè diventa naturale domandarsi come mai un'imprenditrice di tanto successo come Chiara Ferragni abbia ceduto all'ovvietà del nudo estivo: carenza di follower? Strategia per accrescere la sua fama? Per il momento non ci è data risposta, ma una cosa è certa, i fan apprezzano ed è boom di like.