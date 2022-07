Chiara Ferragni: l'artista Vincenzo Sorce le dedica un ritratto virale -FOTO

L'artista Vinncenzo Sorce dedica a Chiara Ferragni un ritratto iper realistico che diventa virale in rete



L'artista Vincenzo Sorce è seguito da 200mila follower sulla piattaforma cinese e 21.6K su Instagram, la sua abilità nel ritratto è incredibile. Così, in un caldo pomeriggio estivo ha pubblicato un ritratto, ripreso da uno scatto, dedicato a Chiara Ferragni. Piccolo particolare: affinché giungesse all'attenzione dell'imprenditrice digitale, il ragazzo attraverso tag e con l'aiuto della sua famiglia di seguaci è riuscito nell'intento.

Il giovane Vincenzo Sorce ha stupito Chiara Ferragni e il marito Fedez, che in questo weekend sono ospiti in Puglia, non solo ha catturato l'attenzione di numerosi curiosi e follower di Chiara, che nelle ultime ore hanno reso virale il ritratto in rete. A proposito della realizzazione dell'opera il giovane afferma: "Ci ho lavorato 35 ore".



L'opera è realizzata tutta a matita e Vincenzo Sorce, nel suo portfolio social, annoverea una serie di ritratti iper realistici di numerose star e tiktoker, tra cui Alessia Lanza.