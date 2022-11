Chiara Maci e Luigi Biasetto: Artisti del Panettone 2022, le news

Happy Natale Happy Panettone - con Artisti del Panettone, weekend di eventi a Milano

Al via la quarta edizione di Happy Natale Happy Panettone - con Artisti del Panettone -, l’evento aperto al pubblico e gratuito che celebra il panettone artigianale, dolce simbolo del Natale, organizzato da Confcommercio Milano - con l’associazione Altoga e il CAPAC Politecnico del Commercio e del Turismo – con il supporto di Fiera Milano e la collaborazione di Food Media Factory, MNcomm, APCI-Associazione Professionale Cuochi Italiani. La manifestazione è patrocinata da Regione Lombardia, Comune di Milano e Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi.

Due giorni di golosi appuntamenti per il pubblico, il 3 e 4 dicembre, a Palazzo Castiglioni (corso Venezia 47), sede di Confcommercio Milano. Il Palazzo, manifesto artistico del Liberty milanese, sarà per l’occasione aperto al pubblico. All’interno della manifestazione si svolgerà la quinta edizione di Artisti del Panettone che, il 4 dicembre, coinvolgerà il pubblico di appassionati prima con la premiazione dell’omonimo concorso (ore 12) e poi con degustazioni gratuite dei panettoni artigianali a partire dalle 14.30.

La domenica in compagnia del gotha della pasticceria italiana sarà anticipata da un sabato all’insegna della sostenibilità e della valorizzazione della cultura delle feste con il “Christmas Day”, promosso da Confcommercio Milano in collaborazione con APCI, il maître chocolatier Davide Comaschi e la scrittrice Marina Marazza con “Il Natale a casa Manzoni”, un'anticipazione delle celebrazioni che si terranno nel 2023 per i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni. Non mancherà, abbinata alle iniziative sul panettone, la mappa realizzata da Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi per valorizzare il dolce simbolo di Natale e scoprire quali sono le pasticcerie e panetterie del territorio che producono il vero panettone artigianale secondo la ricetta della tradizione indicata nell’apposito disciplinare.





Happy Natale Happy Panettone, il programma e gli ospiti

Christmas Day - sabato 3 dicembre Dalla colazione al pranzo, dalla merenda all’aperitivo, una giornata scandita da talk e degustazioni che fanno pregustare i sapori del Natale, in compagnia di grandi chef che sanno raccontare con i loro piatti la storia della cucina. Si parte alle 10:30 con la “Colazione del Natale” a cura di Caffè Scala, che anticipa l’inaugurazione della manifestazione prevista per le ore 11.15. Alle 12 protagonisti gli chef di APCI – Associazione Professionale Cuochi Italiani - con tre diverse declinazioni dei “Menù delle Feste: tradizionale, innovativo e vegetariano”, proposti da chef stellati e nomi della migliore cucina milanese e lombarda, che porteranno in degustazione una portata per ogni menù. Massimo Moroni, chef patron del Ristorante Sette Cucina Urbana a Milano, con Alberto Laterza e Lorenzo Buraschi presenterà al pubblico il Menu Tradizionale. Gli stellati Giuseppe Postorino, chef del Ristorante L’Alchimia a Milano e Theo Penati, chef del Ristorante Pierino Penati a Viganò Brianza proporranno il Menu Innovativo. A creare il Menu Vegetariano saranno Roberto Di Pinto, chef del Sine Restaurant a Milano e Cristian Benvenuto, chef del Ristorante La Filanda a Macherio. A concludere in dolcezza ci sarà l’assaggio delle proposte per la tavola delle feste con la degustazione del Dolce del Natale, con la “Pralina al Panettone” firmata dal maître chocolatier Davide Comaschi.

Si prosegue alle 14.30 con i “Consigli sotto l’albero di sana alimentazione e corretti stili di vita” a cura di Chiara Matilde Ferrari, biologa nutrizionista della supervisione scientifica di Fondazione Umberto Veronesi. Volontari della Fondazione saranno presenti dalle 11 alle 17 per la vendita del “Panettone per la ricerca”. Il ricavato andrà a supportare il lavoro dei migliori ricercatori impegnati a trovare cure e terapie innovative per bambini e adolescenti malati di tumore.





Alle 15 l’appuntamento è con “Natale a casa Manzoni” insieme alla scrittrice Marina Marazza che racconterà al pubblico la tradizione culinaria milanese sulla tavola dell’autore dei Promessi Sposi. Evento in collaborazione con Malvida srl. In tema di sostenibilità, alle 16 protagonista sarà il “Dolce antispreco delle Feste”, la Carsenza, citato proprio dal Manzoni in molti suoi scritti. Gli chef APCI Vincenzo e Salvatore Butticè del Ristorante Il Moro a Monza e i ragazzi del CAPAC presenteranno e faranno degustare la loro versione dell’antico dolce della tradizione contadina milanese realizzato con ingredienti di recupero.

Il pomeriggio prosegue con una merenda con assaggi dei panettoni di alcuni Artisti del Panettone la cui squadra è capitanata quest’anno dal campione in carica Luigi Biasetto ed è composta dai pasticceri: Andrea Besuschio, Francesco Borioli, Lucca Cantarin, Salvatore De Riso, Santi Palazzolo, Giuseppe e Prisco Pepe, Mattia Premoli, Roberto Rinaldini, Paolo Sacchetti, Vincenzo Santoro, Andrea Tortora, Vincenzo Tiri, Carmen Vecchione e Andrea Zino.In serata l’aperitivo aperto al pubblico concluderà festosamente la giornata. Sarà offerta in degustazione una proposta gastronomica degli chef APCI Fabio Zanetello, technical chef di Medagliani, Sara Preceruti, chef del Ristorante Acquada a Milano e Andrea Provenzani, chef del Ristorante Il Liberty a Milano. Toschi Vignola offrirà speciali cocktail.Per l'intera giornata il pubblico potrà degustare caffè e cappuccini della torrefazione Mokito, ammirare la bella “Tavola del Natale” realizzata da Alessandra Pirola Baietta & Caffè Scala ai piedi dello scalone Liberty di Palazzo Castiglioni e ricevere la “Foody Bag natalizia” di ReBox.

Artisti del Panettone 2022 - 4 dicembre

Evento nell’evento, Artisti del Panettone è il concorso realizzato in partnership con La Gazzetta dello Sport. Il numero uno della classifica di Gazzetta entra nella competizione finale, la cui premiazione si svolge domenica 4 dicembre alle 12.00. Presidente di Giuria Luigi Biasetto, vincitore dell’edizione 2021. Insieme a lui a valutare i panettoni degli Artisti del Panettone, nella versione del classico milanese senza glassa, giornalisti ed esperti del settore.

Novità di questa edizione il riconoscimento anche per il miglior pasticcere under 35 con il suo panettone tradizionale.

Di che panettone sei? Dalle 14.30 alle 17.30 un viaggio esperienziale tra le diverse declinazioni di lievitati artigianali natalizi: tradizionale, cioccolato, caffè, pistacchio, frutta secca, frutti di bosco, con la glassa, sono solo alcune delle golose proposte disponibili, in degustazione gratuita a rotazione per tutti i “Panettoni lovers”, negli spazi di Palazzo Castiglioni allestito a festa. L’outsider? Ovviamente il pandoro!!

Artisti del Panettone in tv

Format televisivo, prodotto da Food Media Factory e Level 33, con quattro speciali natalizi, da 25’ ognuno, in programma dal 19 al 22 dicembre alle 17:00 su Sky e in streaming su NOW. Con il ruolo di padrona di casa, Chiara Maci, conduttrice e scrittrice, accompagna gli spettatori in un viaggio goloso alla scoperta dei dolci natalizi creati in ogni episodio dagli Artisti del Panettone. I pasticceri propongono ricette semplici da realizzare a casa per stupire i propri ospiti con torte e dessert perfetti da portare in tavola durante le feste.