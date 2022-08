Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati. Stavano insieme da 25 anni

Amendola-Neri si separano. Sembrava un legame fortissimo il loro

Una delle coppie vip più amate dal pubblico si lascia dopo 25 anni. Claudio Amendola e Francesca Neri, stando alle indiscrezioni raccolte dal settimanale Diva e donna sarebbero in procinto di separarsi. Amendola - si legge sul Messaggero - avrebbe già lasciato la casa in cui vivevano insieme. E, in alcuni scatti, si vede a cena con il figlio Rocco, 22 anni. Francesca Neri non c'è. Eppure, solo poco tempo fa, i due, sposati dal 2010, ribadivano la solidità del loro legame, messo alla prova dalla malattia di lei - la cistite interstiziale cronica, di cui ha parlato nel libro Come carne viva - ma, anche grazie a questa, divenuto ancora più forte.

Amendola - prosegue il Messaggero - le è stato sempre vicino. "Starle accanto è stato il mio compito, non è stato difficile", aveva dichiarato a maggio scorso, ospite a Verissimo. In quella stessa occasione, si era commosso e aveva affermato: «La nostra è una grande storia d'amore». Francesca Neri, per il compleanno del marito, sui social aveva citato Pablo Neruda: "Due amanti felici non hanno né fine né morte, nascono e muoiono più volte vivendo". Insomma, un intenso botta-e-risposta sentimentale. Ora, quella conversazione romantica è interrotta, quantomeno sovrastata, dalle voci dell'imminente - o addirittura già avvenuta - rottura.