Coca-Cola investe in Sicilia: nuova Fanta con succo di Limone di Siracusa Igp

Coca-Cola continua a investire in Sicilia: nasce la Fanta limonata Igp

Coca-Cola investe (di nuovo) in Sicilia. Nasce la Fanta limonata senza zuccheri aggiunti con succo 100% di Limone di Siracusa Igp (controllato dal Consorzio di tutela del Limone di Siracusa Igp). Così, Coca-Cola Italia conferma il suo piano d'investimenti nell'isola. Secondo lo studio realizzato nel 2019 da Sda Bocconi School of management, l'impatto socio-economico del gruppo americano in Sicilia ha raggiunto quota 48,2 milioni di euro con circa mille occupati e un indotto per oltre 2.400 lavoratori.

"Dopo Fanta Aranciata Rossa con succo di Arancia Rossa di Sicilia Igp, l’arrivo di Fanta con il succo di Limone di Siracusa Igp per il Distretto produttivo Agrumi di Sicilia è un nuovo motivo di orgoglio. Un nuovo traguardo – afferma la Presidente del Distretto Agrumi, Federica Argentati – che premia il nostro impegno nel valorizzare i marchi di qualità degli agrumi siciliani. In questi anni di intensa collaborazione abbiamo fatto conoscere a Coca-Cola più da vicino la realtà della nostra filiera e dei consorzi di tutela delle produzioni di qualità. E oggi possiamo dire di essere stati parte del processo che ha reso possibile l’arrivo anche di questa Fanta che rende omaggio a un’altra eccellenza siciliana. Ci auguriamo che questa ulteriore scelta, oggi più che mai, possa essere di esempio e dare visibilità alla Sicilia più autentica e alla qualità delle sue eccellenze agroalimentari".

Coca-Cola ogni anno compra oltre un terzo della produzione di arance e limoni siciliani

"Siamo presenti e produciamo in Italia da oltre 90 anni e, proprio per questo, vogliamo il più possibile valorizzare le materie prime del nostro paese", ha dichiarato Cristina Broch, direttore comunicazione e relazioni istituzionali di Coca-Cola Italia. "Vogliamo rendere omaggio alle origini italiane di Fanta e alle eccellenze della Penisola, che mai come ora meritano di essere valorizzati". Coca-Cola compra per le sue varie bevande, ogni anno, oltre un terzo della produzione di arance e di limoni siciliani destinate alla trasformazione. Il succo di limone e arance è acquistato da fornitori siciliani che collaborano col gruppo Coca-Cola da decenni, anche per prodotti che vengono distribuiti fuori dall'Italia.