Come scrivere un curriculum: alcuni consigli utili

I suggerimenti e le indicazioni per scrivere un curriculum: ecco le informazioni da mettere o evitare per renderlo adatto a ogni esigenza

Finire la scuola significa dover trovare finalmente il primo lavoro. Un momento molto emozionante della propria vita, ma che può diventare in certi casi anche parecchio frustrante. Spesso capita infatti di dover affrontare i primi 'no' e le prime delusioni in questa fase della propria esistenza. Guai però a scoraggiarsi. È importante ricordare che molto dipende da noi e anche dal nostro curriculum vitae, una sorta di chiave a nostra disposizione per ottenere un colloquio che abbia un buon esito. Ecco alcuni consigli su come scriverne uno che ti farà distinguere dalla folla.

Come scrivere un curriculum per il primo lavoro

Per prima cosa, scrivi una forte dichiarazione di intenti. Questa è la tua opportunità per mettere in mostra le tue capacità e le tue esperienze, quindi cerca di mettere in risalto le tue migliori qualità.

Importante dare la giusta attenzione alla forma. Utilizza un formato professionale. Assicurati che il tuo curriculum sia facile da leggere ed evita l'utilizzo di troppo testo formattato o colorato.

Elenca quindi le tue esperienze e la tua istruzione in modo che siano subito in evidenza nel testo. Queste sono le parti più importanti del tuo curriculum, quindi assicurati che catturino subito l'attenzione.

Cerca di essere specifico riguardo le tue capacità. Non basta dire di essere un in grado di lavorare in team, serve andare più in profondità. Soprattutto, se hai a disposizione un portfolio di lavori fatti a scuola o all'università o qualunque altro materiale che possa confermare le tue esperienze, cerca di allegarlo al tuo curriculum, se pertinente con l'annuncio cui stai rispondendo.

Come scrivere un curriculum senza esperienza

In un mercato del lavoro competitivo, può essere difficile distinguersi dalla massa. Anche se non hai esperienza, però, ci sono ancora modi per rendere il tuo curriculum professionale brillante. Il primo passo è renderlo mirato per lo specifico lavoro per cui ti stai candidando. Assicurati di elencare le skill e le esperienze che sono pertinenti con il lavoro. Se non hai alcuna esperienza diretta, puoi elencare qualunque skill che ritieni idonea alla posizione.

Un altro modo per rendere il tuo curriculum professionale brillante, è mettere in evidenza la tua formazione e i corsi che hai seguito. Elenca qualsiasi corso o progetto che hai completato e che possa risultare utile per questo tipo di mansione. Se sei stato coinvolto in qualunque attività extracurricolare, assicurati di inserirla nell’elenco.

Infine, non dimenticarti di scrivere una lettera di presentazione. Questo documento è la tua opportunità per spiegare perché sei interessato al lavoro e cosa ti rende il candidato migliore.

Anche se non hai esperienza, ci sono quindi molti modi per provare a fare colpo su un recruiter. Basta prendere l'impegno con grande professionalità, dedicandoci la giusta attenzione e un po' di tempo.

Scrivere un curriculum per un lavoro in un campo differente

Scrivere un curriculum è un compito molto importante, soprattutto quando si cerca lavoro in un campo differente da quello in cui si è stati formati. In questo caso, il primo consiglio è quello di essere molto chiari riguardo ai propri punti di forza e alle proprie esperienze lavorative. È importante sottolineare le proprie capacità e le proprie competenze, senza dimenticare di citare anche i risultati ottenuti in passato. Inoltre, è fondamentale essere concisi e focalizzarsi sui punti salienti del curriculum. È inutile elencare tutte le esperienze di lavoro. Meglio invece selezionare le più significative. Infine, è importante prestare attenzione alla formattazione del curriculum: è consigliabile utilizzare una font chiara e comprensibile e un formato professionale.

Ricordati poi di mantenere il tuo curriculum aggiornato. Questo aspetto è particolarmente importante se sei stato fuori dal mercato del lavoro per un po'. Con questi consigli, puoi star certo di riuscire a preparare un curriculum vitae capace di intrigare i potenziali datori di lavoro.

Consigli per scrivere un curriculum quando sei disoccupato

Anche in questo caso serve prestare la massima attenzione alla stesura. Prima di tutto, raccogli le informazioni necessarie, i tuoi dati anagrafici, i tuoi contatti, la tua istruzione, l'esperienza lavorativa passata, le abilità e qualsiasi altra cosa possa essere utile. Una volta terminata questa fase, è il momento di iniziare a comporre il curriculum. Quest'ultimo dovrebbe essere riassunto in una sola pagina e dovrebbe risultare facile da leggere.

Inizia mettendo il tuo nome e le informazioni di contatto in cima. Poi, elenca il tuo percorso di formazione e i titoli che hai conseguito, includendo il nome della scuola, l'anno in cui sei stato laureato e se vuoi anche il voto. Quindi, elenca le esperienze lavorative, facendo se possibile i nomi delle aziende, e inserendo anche l'anno in cui hai lavorato e il tuo ruolo.

Poi, dai spazio alle tue abilità. Assicurati di includere qualsiasi cosa possa risultare rilevante, come le conoscenze informatiche, le lingue straniere e così via. Infine, elenca qualsiasi altra informazione in linea con la posizione per cui ti stai candidando, ad esempio esperienze di volontariato, premi vinti, ecc.

Quando hai finito, controlla tutto per assicurarti che non ci siano errori. Ti consigliamo di girarlo ai tuoi amici e familiari per avere i loro feedback e di integrare gli eventuali commenti negativi. Una volta effettuate le possibili ultime modifiche, sei pronto a spedirlo ai potenziali datori di lavoro.