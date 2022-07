Compleanni oggi: i compleanni VIP del 26 luglio 2022

Tutti i compleanni di oggi 26 luglio 2022

Oggi 26 luglio sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Aiello

Nato a Cosenza il 26 luglio 1985, oggi compie 37 anni

Antonio Aiello, noto solo come Aiello, è un cantautore italiano. Nel 2011 esordisce nella sezione nuovi proposte al Festival di Sanremo per poi debuttare in TV con il programma Di che talento sei?. Tra i suoi successi c'è il brano Vienimi (a ballare) e Arsenico.

Mick Jagger

Nato a Dartford il 26 luglio 1943, oggi compie 79 anni

Sir Michael Philip Jagger è un cantautore, musicista e attore britannico. Conosciuto come frontman dei Rolling Stone, è considerato uno dei personaggi più influenti del rock. Tra il 1980 e il 1993 ha pubblicato tre album da solista. Molto impegnato sull'ambiente, ha 8 figli.

Kevin Spacey

Nato a South Orange il 26 luglio 1959, oggi compie 63 anni

Kevin Spacey Fowler è un attore e produttore cinematografico statunitense con cittadinanza britannica. Ha vinto due premi Oscar come miglior attore non protagonista con I soliti sospetti (1996) e miglior attore protaonista con American Beauty (2000). Grazie al suo ruolo nella serie House of Cards ha vinto un Golden Globe. Nel 2017 nell'ambito del caso Harvey Weinstein viene accusato di molestie sessuali da diversi uomini.

Angelo Di Livo

Nato a Roma il 26 luglio 1966, oggi compie 56 anni

Angelo di Livo è un ex calciatore, di ruolo centrocampista, cresciuto nelle giovanili della Roma raggiunge l'apice della carriera con la Juventus, con cui vince tre scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe italiane, 1 Champions League, 1 Coppa intercontinentale e 1 Supercoppa Europea. Nella seconda parte della carriera di afferma con la maglia della Fiorentina, con cui vince 1 Coppa Italia.