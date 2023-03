Compleanni oggi: i compleanni VIP del 8 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 8 marzo 2023

Oggi 8 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Bianca Atzei

Nata a Milano l'8 marzo 1987, oggi compie 36 anni

Bianca Atzei, pseudonimo di Veronica Atzei, è una cantante che ha partecipato al Festival di Sanremo nel 2015 e 2017 rispettivamente con i brani Il solo al mondo e Ora esisti solo tu. Nel 2018 partecipa all'Isola dei Famosi. E' stata anche concorrente a Name That Tune - Indovina la canzone e Alessandro Borghese - Celebrity Chef. Ha una relazione con Stefano Corti.

Bruno Pizzul

Nato a Udine l'8 marzo 1938, oggi compie 85 anni

Bruno Pizzul è un giornalista e telecronista sportivo. E' stato la prima voce per la Rai degli incontri della nazionale italiana di calcio dal 1986 al 2002. Nel 2022 è su DAZN come commentatore per Supertele.

Antonello Venditti

Nato a Roma l'8 marzo 1949, oggi compie 74 anni

Antonello Venditti, all'anagrafe Antonio Venditti, è un cantautore che ha debuttato nel mondo musicale nel 1972. Tra i suoi brani più famosi abbiamo Roma capoccia, Sotto il segno dei pesci, Lilly, Ricordati di me, Alta marea e Amici mai. Ha poi realizzato gli inni Roma, Roma e Grazie Roma per la AS Roma.